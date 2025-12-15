"Caranchos top": hallaron documentación de L-Gante en un allanamiento por estafas millonarias

Se trata de una mega causa con decenas de allanamientos y más de 100 imputados. Cómo era la estafa que llevaban adelante la banda.

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante , quedó involucrado en una causa judicial. Agentes de la Policía bonaerense , junto con fuerzas federales, encontraron documentación en uno de los estudios jurídicos vinculados a los “caranchos top”, banda acusada de estafar a aseguradoras.

En los últimos días se realizaron alrededor de 30 allanamientos tanto en el conurbano de la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, dando en uno de ellos con la copia del DNI del cantante.

El hallazgo abrió una nueva línea de análisis para los fiscales, que buscan determinar si el artista tuvo algún vínculo con la organización o si su identidad fue utilizada sin su consentimiento. Por el momento, l a documentación fue secuestrada y pasó a formar parte del expediente.

Entre los elementos incautados en las inspecciones figuran poderes notariales falsos, diagnósticos médicos apócrifos, presupuestos adulterados de talleres mecánicos, armas de guerra y estupefacientes.

copia DNI l gante

Mega causa con decenas de allanamientos y cientos de imputados

En los últimos días se realizaron 30 allanamientos en simultáneo en distintas localidades del conurbano bonaerense y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel e Ituzaingó.

El operativo fue dirigido por el fiscal Claudio Oviedo y ordenado por la jueza de Garantías Karina De Luca. Como resultado, se concretaron 10 detenciones y más de 110 personas quedaron imputadas, aunque aún no se precisó el rol de cada una dentro de la estructura investigada.

Además, hay ocho personas prófugas, con pedido de captura nacional e internacional.

Cómo era la estafa que llevaban adelante los "Caranchos top"

Según la investigación, la organización captaba personas con pólizas activas, simulaba accidentes de tránsito y luego presentaba reclamos ante aseguradoras con documentación trucha. Las aseguradoras Zúrich y Federación Patronal presentaron nuevas denuncias, 45 hechos adicionales que permitieron profundizar sobre el funcionamiento y la estructura del grupo.

El grupo operaba con una estructura definida. La maniobra utilizada consistía en contactar o captar personas con pólizas activas, simular accidentes y presentar reclamos a distintas compañías aseguradoras utilizando certificados médicos y poderes notariales truchos.

El presunto líder de la organización fue identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado que en ese momento ya era conocido en redes sociales por su cuenta "Tu Abogado Responde", donde promocionaba el estudio y ofrecía supuestos consejos legales a víctimas de accidentes.

caranchos top estafa aseguradoras

Aunque en la primera etapa de la investigación Giovanelli logró evitar a la Justicia, luego terminó entregándose a la Justicia en el mes de julio. Junto a él quedaron imputados Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas, Ariana Frank, Reynaldo Antonio Falcone y Micaela Carla Palmisano. Esta última todavía se encuentra prófuga.

. En la causa ya se acreditaron al menos 11 hechos concretos cometidos entre 2022 y 2025. El expediente también incluye que una de las escribanas -cuyos sellos y firmas fueron utilizados- negó haber emitido esos documentos. Otras dos declararon que la mayoría de los poderes presentados eran totalmente falsificados y que recibieron consultas porque los nombres de los intervinientes no figuraban en sus libros.