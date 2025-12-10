El tenso cruce en vivo entre L-Gante y Gustavo Méndez por un mensaje de Maxi El Brother

En una nueva emisión de La mañana con Moria, se vivió un incómodo momento en medio de la entrevista que Moria Casán le hizo a L-Gante , cuando intervino el periodista y panelista del ciclo, Gustavo Méndez , acorralando al referente de la cumbia 420 quien reaccionó a los insultos en pleno vivo.

Lo cierto es que el músico estaba repasando los problemas legales que tuvo con Maxi El Brother, quien hasta hace muy poco era su representante. Y si bien remarcó que todo está en manos de la Justicia y que ahora es su hermano quien se encargada de su agenda, le deseó lo mejor.

Claro que lo que nadie podía imaginar era que Maxi buscaría derecho a réplica, lo que desataría un verdadero escándalo con su portavoz: el panelista de Moria.

image

Así, Gustavo Méndez no hizo más que leer el mensaje que recibió de El Brother frente a Elián: "Él vio lo que dijiste y me dice que Payarola armó todo esto para poder trabajar con vos. Elian lo compró, no le salió bien y el otro terminó preso. Elián sigue sacando canciones, haciendo giras... nadie lo frenó. Yo desde que empezó conmigo, me quedo con el 30% sólo que antes era el 30 de nada. Yo tenía 10 años de trayectoria cuando lo tuve conmigo y hubo que trabajar mucho".

Y si bien L-Gante trató de disimular su incomodidad y en un principio respondió correctamente al deslizar visiblemente desencajado: "Me parece perfecto que se pueda expresar. Esas son sus palabras. Mi equipo, mi banda y mi gente es siempre la misma. Ahora me administra todo mi hermano, él tiene su trayectoria y su pensamiento", lo cierto es que con el paso de los minutos y a pesar de haber pasado a otro tema el músico se dirigió a integrante del programa y lo insultó sin más.

La furia de L-Gante contra Gustavo Méndez

"¿Sabés qué? Si me pongo a leer los mensajes que me llegan para decirme que sos un boludo, no termino más. Te tienen que corregir un poquito. Hay un abogado que se encarga de esto. Vos tenés tu forma de hacer las cosas pero yo siento que sos un boludo", disparó sin filtro L-Gante ante la sorpresa de Gustavo Méndez y el resto de sus compañeros.

Embed - "ME PARECÉS UN BOLUD#": L-GANTE INCREPÓ A GUSTAVO MÉNDEZ QUE LE LEYÓ LA RESPUESTA DE MAXI EL BROTHER

Fue allí que el periodista intentó mostrarle los mensajes de Maxi El Brother para que viese que eran reales, pero L-Gante lo frenó en seco. "Está todo bien. Si hacer esta boludez, si te suma ok. No me molesta lo que él dice sino que vos te aprovechás, te abusás de un momento. Cuando vamos al corte me decís que me querés y después me querés exponer", arremetió el músico con su habitual tranquilidad.

Y mientras Gustavo Méndez insistía en explicarle y le pedía disculpas, Elián Valenzuela fue tajante al dispararle: "A partir de este momento vos sos un logi (gil)", momento en el que Moria Casán decidió intervenir para cortar el tema. "No quiero defender a nadie pero siento que Méndez no lo hizo para hacerte sentir mal", concluyó la diva tratando de salir del paso de un incomodísimo momento.