Causa Sur Finanzas: la tesorera de la financiera ligada a Chiqui Tapia afirmó que cumplía órdenes

En un nuevo avance en la investigación de la causa Sur Finanzas la tesorera Micaela Sánchez buscó desligarse de acusaciones y se limitó a declarar que la enviaron a vaciar computadoras y retirar documentación. La causa salpica al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

El viernes pasado la Justicia allanó un depósito de la empresa financiera vinculada a la causa, y demoró a Sánchez. "Yo sigo órdenes" , declaró en indagatoria-

La mujer fue detenida cuando ocultaba evidencias para la causa judicial por presunto lavado de dinero de la empresa de Ariel Vallejo , de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), de Claudio "Chiqui" Tapia , y de clubes de fútbol.

Sánchez se negó a contestar las preguntas del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y de la Fiscal Cecilia Incardona. Una de ellas fue quién le daba las órdenes. En la justicia no dudan que es Vallejo. Tampoco quiso contestar cuáles son sus funciones en la empresa.

tesorera sur finanzas (2)

A la joven le ofrecieron ser imputada colaboradora, lo que le permitiría lograr beneficios en la causa, como la libertad y menos pena ante una eventual condena, si aporta información sobre los hechos e involucra a gente superior de la maniobra. No respondió la propuesta.

Luego, Sánchez pidió su excarcelación aunque fue rechazada por peligro de entorpecimiento de la investigación. Lo mismo ocurrirá con los dos hombres que estaban con la tesorera, de apellidos Silvera y Servin. Fueron indagados y se negaron a declarar. La mujer dijo que son choferes de Sur Finanzas.

El hallazgo se logró tras el llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora. El hombre, de quien se desconoce la identidad, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

Qué investiga la Justicia

La investigación por lavado de dinero, se inició en el mes de agosto a raíz de maniobras sospechosas por parte del club Banfield. Además, Sur Finanzas fue la empresa que financió y patrocinó varios clubes de fútbol y el torneo de la Liga Profesional, ampliando el vínculo con la AFA.

En tanto el titular de la financiera, Ariel Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron ya más de 35 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

En este sentido, se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

chiqui tapia vallejo empresario sur finanzas

La declaración de un técnico informático complicó a la contadora de Ariel Vallejo

El profesional detalló que instalaba servidores y que la contadora de la empresa lo contactó para formatear las computadoras de la financiera. El testigo dijo ante la Justicia que no llegó a formatear las computadoras, que fueron halladas embaladas por parte de la Policía en uno de los allanamientos.

Según consta en el expediente el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.