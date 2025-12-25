Estacionamiento, coles y basura: cómo funcionan los servicios durante Navidad

La Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales. El viernes hay asueto.

La Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales con motivo de la Navidad . Durante los días 24, 25 y 26 no hay atención al público en las sedes municipales debido al feriado y al asueto que se les dará a los empleados.

Con respecto al transporte público de pasajeros, este 25 de diciembre, el servicio operará con horarios de feriado.

Los centros de transferencia permanecerán cerrados el 25 y el 26 retomarán su funcionamiento habitual, de 8 a 20.

El estacionamiento medido no funcionará el 25 y el 26 operará con normalidad.

Los cementerios estarán abiertos de 9 a 16 el 25, y el resto de los días de 9 a 19.

La Línea 147 no estará disponible este 25. El 26 funcionará de 8 a 15. Ante emergencias, los vecinos y vecinas deberán comunicarse con la Línea 103 de Protección Civil, que funciona las 24 horas.

El servicio de guardavidas en los balnearios estará activo todos los días de 10 a 21. Y en cuanto a los sanitarios, en el balneario Albino Cotro estarán disponibles de 10 a 24; en Sandra Canale, de lunes a viernes de 8 a 22 y sábados, domingos y feriados de 8 a 24; en Gustavo Fahler de 8 a 22; y en Valentina Brun de Duclot, de lunes a viernes de 8 a 21 y sábados, domingos y feriados de 8 a 22.

El servicio de recolección de residuos no funcionará este 25 y el 26 retoma actividad.

Los paseos públicos durante la Navidad

En el Paseo Costero del Río Limay, intersección con Tronador, funcionarán de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20; mientras que en el Paseo Costa Río Neuquén, en Rincón de Emilio, estarán abiertos de lunes a viernes de 11 a 18 y los fines de semana y feriados de 8 a 20.

Los paseos turísticos y oficinas de atención al público permanecerán cerrados el 25 y reabrirán el 26 en el horario de 14 a 20.

La subsecretaría de las Mujeres contará con guardias especiales: el 25 atenderán, de 10 a 13, mediante el 299 5940202; y el 26, de 10 a 13, a través del 299 5940258.

Por último, el sistema de bicicletas eléctricas gratuitas SiBici retomará su servicio habitual el día 26.