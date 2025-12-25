Alerta meteorológica en 15 provincias: fuertes tormentas y viento de más de 90 km/h

El SMN emitió varias alertas, donde advierte fuertes tormentas y vientos que podrían superar los 90 km/h.

Luego de la alerta por posibles vientos fuertes y lluvias en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén para esta jornada navideña, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos que se registrarán en los próximos días y afectarán a más de 15 provincias.

Según precisó el organismo, se esperan tormentas fuertes y fuertes ráfagas de viento , fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves hasta el próximo sábado .

Asimismo, detallaron que la alerta podría implicar "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes" con una precipitación acumulada entre 30 a 60 mm. En tanto, por la alerta de viento se podría implicar "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes: las provincias afectadas

El SMN lanzó una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente fuertes para este jueves. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en períodos cortos. Asimismo, las ráfagas de viento pueden superar los 70 km/h y "se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual", anunció el SMN.

Las provincias afectadas son el norte del país, comprendida la zona de Salta, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Misiones, Catamarca y Chaco. Para este viernes y sábado, se esperan temperaturas agradables y no hay ninguna alerta que impliquen riesgos para la población.

En el resto del país, no se presenta ninguna alerta meteorológica. Para el Alto Valle, se esperan temperaturas alrededor de los 30° y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Alerta por fuertes vientos

En la jornada de este viernes 26, en la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, parte de Mendoza y La Pampa hay una alerta amarilla por fuertes vientos. "El área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual", indicaron desde el organismo.

Para el sábado ya no hay alertas presentes y se esperan temperaturas que ronden los 30° en casi todo el país, salvo algunas provincias con alerta amarilla por tormentas en el norte y viento en el sur de Santa Cruz.

Recomendaciones

Para los sectores con alerta amarilla:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.

Para los sectores con alerta naranja: