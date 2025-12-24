El clima en Neuquén

La Mañana Navidad

¡El equipo de LM Neuquén les desea una Feliz Navidad!

Este jueves no estará disponible el diario en su versión papel, pero podrás seguir las noticias a través de la web.

En estas fechas tan especiales, todo el equipo que hace posible LM Neuquén quiere hacer una pausa para extenderles nuestros más sinceros deseos de Paz, Amor y Alegría.

Ustedes son la razón de nuestro trabajo y la motivación diaria para salir a la calle, investigar y contar las historias que hacen a nuestra provincia. Su elección y fidelidad constante nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir mejorando día a día.

Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, sus trabajos y sus dispositivos, y por hacer de la información un puente que nos conecta a todos.

Además, informamos que este jueves 25 de diciembre, no saldrá a la venta el diario en versión papel, pero podrás seguir informado de las últimas noticias a través de las plataformas digitales LM Neuquén y LM Cipolletti.

Que esta Navidad esté llena de encuentros memorables, sonrisas sinceras y momentos compartidos con sus seres queridos.

¡Les deseamos una Nochebuena maravillosa y que el espíritu navideño ilumine cada rincón de sus vidas!

¡Felices Fiestas!

El Equipo de LM Neuquén

