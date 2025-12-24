¡El equipo de LM Neuquén les desea una Feliz Navidad!

Este jueves no estará disponible el diario en su versión papel, pero podrás seguir las noticias a través de la web.

En estas fechas tan especiales, todo el equipo que hace posible LM Neuquén quiere hacer una pausa para extenderles nuestros más sinceros deseos de Paz, Amor y Alegría .

Ustedes son la razón de nuestro trabajo y la motivación diaria para salir a la calle, investigar y contar las historias que hacen a nuestra provincia. Su elección y fidelidad constante nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir mejorando día a día.

Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, sus trabajos y sus dispositivos, y por hacer de la información un puente que nos conecta a todos.

Además, informamos que este jueves 25 de diciembre, no saldrá a la venta el diario en versión papel, pero podrás seguir informado de las últimas noticias a través de las plataformas digitales LM Neuquén y LM Cipolletti.

Que esta Navidad esté llena de encuentros memorables, sonrisas sinceras y momentos compartidos con sus seres queridos.

¡Les deseamos una Nochebuena maravillosa y que el espíritu navideño ilumine cada rincón de sus vidas!

¡Felices Fiestas!

El Equipo de LM Neuquén