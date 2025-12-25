Registran visitas récord en los centros de transferencia de residuos voluminosos, a 11 años de su inauguración

Desde la Municipalidad de Neuquén afirmaron que los números demuestran la consolidación de los dos establecimientos de la ciudad.

Los centros de transferencia de residuos registran cada vez más vecinos que se acercan a dejar su basura.

Los centros de transferencia de residuos voluminosos de la Municipalidad de Neuquén cumplen 11 años desde su inauguración y la cantidad de vecinos que se acercan a depositar todo tipo de basura rompen récords.

Desde el municipio afirmaron que cuando se anunció por primera vez la creación de los centros de transferencia nadie se imaginó la dimensión que tomarían, y lo valioso que serían para la ciudad de Neuquén estos espacios exclusivos para depositar los residuos voluminosos de manera gratuita.

“Los centros de transferencia cierran un nuevo año de crecimiento sostenido, y una vez más registramos cifras récord en la utilización por parte de los vecinos”, declaró Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, al realizar el balance anual del servicio.

centros de transferencia de residuos(1)

Contó que la comparación entre 2024 y 2025 muestra un aumento de 200 visitas diarias, “en algunos findes de semana hemos superado las 700 visitas en un día”, precisó el funcionario y dijo que este crecimiento del 40% “evidencia la consolidación de estos espacios como referencia para la disposición de residuos voluminosos en la capital neuquina”.

Dónde quedan los centros de transferencia de residuos

La ciudad cuenta con dos centros de transferencia: el del Este, ubicado en Boerr y Tronador dentro del barrio Confluencia, y el del Oeste, en Novella y Quimey, a pocos metros del municipio. Ambos funcionan de lunes a lunes, de 8 a 20.

El del oeste, pese a ser más pequeño que el de Confluencia, es el que mayor cantidad de vecinos y vecinas recibe. “Hay días que supera las seiscientas visitas en la semana”, destacó Haspert, mientras que el del este se mantiene en las 550 aproximadamente durante la semana.

“Muchos vecinos que antes utilizaban la barda, la costa del río, espacios próximos a colegios o plazas para arrojar desechos voluminosos han encontrado en estos centros una alternativa que permite evitar multas y, fundamentalmente, cuidar el ambiente. Utilizar los centros de transferencia es cuidar nuestro río Limay, nuestro río Neuquén, nuestra barda”, remarcó el funcionario.

centros de transferencia de residuos(2)

Recordó que a estos lugares se puede llegar con todo tipo de residuo voluminoso, por ejemplo “heladeras, termotanques, sillones, lonas, bicicletas viejas, escombros y restos de poda”, dijo el funcionario y dejó bien claro que no están preparados para recibir residuos domiciliarios. “El resto de la ciudad tiene un servicio de recolección seis veces por semana para todo tipo de residuo húmedo”, recordó el subsecretario

“También se reciben aceites vegetales y minerales”, mencionó y les dijo a los vecinos: “No lo tires al tema de cloacas, no lo tires a una alcantarilla, no lo tires al piso, lo podés envasar y llevarlo al centro de transferencia”.

El acceso a los centros de transferencia es gratuito y no requiere trámites complejos. Solo al ingresar, el personal municipal indica dónde depositar cada tipo de residuo y solicita únicamente la patente del vehículo y el barrio de procedencia.

Además convocó a la ciudadanía a seguir usándolos y a los que nunca lo hicieron que se animen porque es un procedimiento sencillo y gratuito. “No tienen que hacer ningún trámite para usarlo, simplemente se acercan tal vez deban esperar unos minutos si es que hay cola, y los empleados les van a indicar donde arrojar lo que llevan ya que también tenemos separación de residuos y se juntan por tipo de material para que luego pueda ser reciclado”, cerró Haspert.