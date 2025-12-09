Nuevo semáforo en el Metrobus: qué cambios implementó la Municipalidad

La Municipalidad fundamentó el cambio en que el sector afectado es uno con alto grado de siniestralidad.

La Municipalidad de Neuquén puso en funcionamiento el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Arabarco y Avenida del Trabajador, además de extender los sentidos únicos de dos calles. Afirmaron que "de esta forma se dio respuesta a las mejoras solicitadas por los vecinos de El Progreso y Villa Ceferino, y se fortaleció la seguridad vial en la zona".

Con los cambios, se reorganizaron los flujos vehiculares entre ambos barrios para resolver maniobras de riesgo que afectaban diariamente a quienes utilizaban este sector del corredor del Metrobus para trasladarse.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, señaló que “tiene la finalidad reorganizar el tránsito en ese sector que hoy representa un punto rojo de siniestralidad bastante alto".

¿Qué cambios se hicieron en el Metrobús?

"Se cambió el sentido de circulación de la calle Arabarco, a partir desde Antártida Argentina y también la de Manuel Rodríguez hasta Antártida Argentina, que tiene que ver con reordenar ese flujo vehicular para hacerlo mucho más seguro y fluido”, indicó Rueda Cáceres.

Según informaron, la puesta en marcha del semáforo fue resultado de un trabajo conjunto con la secretaría de Infraestructura para resolver un punto crítico del tránsito: el giro a la izquierda sur–norte sobre el Metrobus en el semáforo de Manuel Rodríguez.

Esta maniobra, por sus características, derivaba en situaciones riesgosas como despistes, choques y vuelcos, impactando tanto en los conductores como en los vecinos del sector sur del Metrobus. A partir de los planteos comunitarios y de los relevamientos técnicos, se definió intervenir para aportar mayor seguridad y previsibilidad en el corredor.

Paro CGT calles vacias Metrobus Sebastián Fariña Petersen

Para revertir este problema se eliminó el giro en Manuel Rodríguez y se habilitó una nueva apertura en Arabarco, lo que permitió establecer una conexión segura entre El Progreso y Villa Ceferino en sentido sur–norte.

La adecuación se complementó con la incorporación de Canaan Sapag como vía anexa para distribuir el tránsito, ampliando su calzada con el objetivo de soportar un mayor caudal vehicular y acompañar la redistribución generada por estas modificaciones.

Con el fin de garantizar coherencia en la circulación y evitar interferencias en los tiempos del Metrobus, se extendió el sentido único de Manuel Rodríguez en dirección norte–sur y el de Arabarco en sentido sur–norte hasta Juan José Castelli.

Esta reorganización permitió integrar ambos barrios bajo un mismo esquema vial, facilitando la movilidad cotidiana, reduciendo maniobras riesgosas y mejorando la fluidez general en los cruces semaforizados del sector.

Nuevo semáforo metrobus (1)

Rueda Cáceres agregó que “esta semana van a estar los inspectores municipales viendo cómo funciona el flujo vehicular del sistema semafórico que está sobre calle Arabarco y Antártida, y Metrobús, así que pedirle a los vecinos extrema precaución en ese sector”.

La subsecretaria remarcó que este ordenamiento vial mejora la movilidad diaria, aporta seguridad en un punto clave para los barrios involucrados y acompaña el crecimiento urbano con infraestructura acorde a las necesidades actuales.

El Plan de Semaforización

Neuquén se encuentra en proceso de desarrollar el Plan de Semaforización Inteligente, que tiene como objetivo la modernización de la movilidad urbana. Actualmente se encuentra en proceso de licitación.

Este proyecto, presentado por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, prevé incorporar tecnología adaptativa en la red semafórica para ajustar los ciclos en tiempo real de acuerdo con el flujo vehicular, reducir maniobras de riesgo y acortar los tiempos de traslado.

La planificación incluye sensores y cámaras instaladas en móviles municipales para detectar roturas u obstrucciones, y una primera etapa sobre avenida Mosconi, por donde ingresan más de 50 mil vehículos desde Río Negro y más de 22 mil desde Plottier.