Tragedia en una obra en construcción en Añelo: la justicia investiga qué ocurrió

Sus propios colegas encontraron el cuerpo este lunes alrededor de las 6 de la mañana en una zona restringida de la construcción.

El hecho ocurrió en el barrio La Meseta de Añelo / Foto Gentileza FM Patagonia.

Un macabro hallazgo sacudió la localidad de Añelo la mañana de este lunes. Un hombre fue encontrado muerto en una obra en construcción , a pocos metros del parque industrial de esa zona de Vaca Muerta.

Según información preliminar brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y otras fuentes cercanas a la investigación, la víctima fue hallada alrededor de las 6:30 de la mañana. Según surge de las entrevistas realizadas a sus compañeros de trabajo, ellos habrían escuchado un ruido fuerte momentos antes de encontrarlo. Todos los trabajadores de la obra pernoctaban en la zona ya habilitada del edificio, ubicado en la esquina de Sarmiento y Belgrano en el barrio La Meseta.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a LM Neuquén que el deceso se habría producido por una caída desde la terraza de la construcción, un sector de la obra aún no habilitado para el acceso.

Convocado por los compañeros del fallecido, al lugar arribó inicialmente personal del hospital de Añelo, que certificó el deceso y dio aviso a la Policía de Neuquén. Estos dieron cuenta de que el cuerpo tenía fuertes lesiones en la cabeza y el torso. A partir de ese momento se procedió a recolectar evidencia y realizar los protocolos necesarios para transportar el cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia.

En el caso se dio intervención por la Fiscalía a la asistente letrada Galia Borelli.

Las hipótesis del caso

De acuerdo a las consultas realizadas a fuentes cercanas al caso, hay distintas hipótesis, desde una caída accidental hasta una situación autodeterminada. Trascendió que la línea de investigación más sólida hasta ahora es que se trataría de un suicidio.

La hora a la que se reportó o el hecho de que la caída se produjo desde un sector de la obra que todavía no está habilitado para el acceso soportan esta teoría. Aclararon que se trata de una investigación en curso y que aún se trata de reconstruir lo ocurrido.

La víctima de este trágico episodio es un hombre de 40 años, trabajador de la construcción oriundo de la provincia de Jujuy, aunque con domicilio en el barrio La Meseta de Añelo.

Si bien fue rápidamente identificado, debido a las entrevistas que se le realizaron a sus compañeros, hasta el momento se mantiene reserva oficial respecto a la identidad del hombre fallecido.

Asistencia para la prevención de suicidios

Para consultar y acceder a asistencia en salud mental, las personas pueden comunicarse en la provincia del Neuquén con:

Salud Mental Te Escucha: (299) 535 8191. Todos los días, las 24 horas.

Acucades: (299) 623 2713.Todos los días, las 24 horas.

PsicoSIEN: 107. Todos los días, de 8 a 20 horas.

Red Provincial de Escucha Joven. Solicitar turno al (299) 531 9591. De 8 a 16 horas.

A nivel nacional pueden comunicarse con: