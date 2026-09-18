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La Mañana seguridad

Medidas de seguridad para proteger a tu vehículo contra sistemas de robo electrónico y cómo saber si inhibieron la llave

Existen medidas simples que se pueden tomar para prevenir esta modalidad delictiva y así proteger un vehículo contra sistemas de robo electrónico.

Por Andrés Morando
¿Qué medidas de seguridad se pueden implementar para proteger un vehículo contra sistemas de robo electrónico?

¿Qué medidas de seguridad se pueden implementar para proteger un vehículo contra sistemas de robo electrónico?

 Gentileza: Telam

Según lo afirman expertos en materia de seguridad, en la actualidad los robos de autos y autopartes son cada vez más frecuentes, y eso conlleva que los sistemas de seguridad antirrobo para autos pasen de ser un extra opcional a una verdadera necesidad. Afortunadamente, existen medidas simples que se pueden tomar para prevenir esta modalidad delictiva y así proteger un vehículo contra sistemas de robo electrónico.

De acuerdo a lo reseñado en sitios especializados en materia automotor, existen múltiples alternativas de sistemas antirrobo de vehículos que ofrecen distintos niveles de protección: desde alarmas básicas hasta opciones más avanzadas como el rastreo por GPS seguridad para autos o los bloqueos electrónicos inteligentes.

Los robos de autos y autopartes son cada vez más frecuentes, y eso conlleva que los sistemas de seguridad antirrobo para autos pasen de ser un extra opcional a una verdadera necesidad.

Los robos de autos y autopartes son cada vez más frecuentes, y eso conlleva que los sistemas de seguridad antirrobo para autos pasen de ser un extra opcional a una verdadera necesidad.

Medidas de seguridad para proteger a tu vehículo contra sistemas de robo electrónico

Para proteger a tu vehículo contra sistemas de robo electrónico como, por ejemplo, los inhibidores de señal, es aconsejable tomar las siguientes medidas:

  • No confiar solo en el cierre remoto y comprobar siempre visualmente el cierre, revisando el parpadeo de las luces o si se escucha el ruido del cierre.
  • Si el auto tiene apertura sin llave, se puede considerar usar la función de bloqueo manual o la llave física cuando salga.
  • Guardar la llave de forma segura: existen fundas de bloqueo de RF. Cuando no se use, no permiten que su señal sea captada o interferida.
  • Usar un sistema de alarma con sensor de movimiento: estos dispositivos pueden disuadir a los delincuentes, ya que se activan si alguien intenta abrir las puertas del vehículo.
  • No dejar la llave cerca de puertas o ventanas: esto genera que los ladrones puedan captarla directamente desde la calle.
  • Mantener actualizado el software del vehículo y revisar con el concesionario medidas de seguridad adicionales.
  • Usar bloqueos físicos como complemento: suelen disuadir al ladrón y reducen la eficacia del uso de inhibidores.

Asimismo, para saber si inhibieron la llave del vehículo, podemos proceder a revisar lo siguiente:

  • Sin confirmación tras apretar el botón de bloqueo: muchos autos emiten un pitido o parpadean las luces al cerrar. Si esto no ocurre, puede ser un fallo o un bloqueo de la señal.
  • El auto no se bloquea pero la llave marcó el intento: si al cerrar la puerta y el mando da una señal pero el vehículo sigue desbloqueado, puede ser una señal de interferencia.
  • Alarmas que no se activan: si normalmente el sistema de alarma se activa al cerrar y ahora no lo hace, podrían estar usando un inhibidor.
  • Comportamiento repetido: si la falla ocurre varias veces en el mismo lugar, como por ejemplo en un estacionamiento o en una calle puntual, es probable que haya interferencia deliberada.
Para proteger a un vehículo contra sistemas de robo electrónico como, por ejemplo, los inhibidores de señal, es aconsejable tomar determinadas medidas.

Para proteger a un vehículo contra sistemas de robo electrónico como, por ejemplo, los inhibidores de señal, es aconsejable tomar determinadas medidas.

Cómo reforzar las medidas de seguridad para proteger a tu vehículo

  • Escoger lugares seguros para estacionar como estacionamientos iluminados y transitados, preferentemente con cámaras o personal de vigilancia.
  • No dejar objetos de valor a la vista: evitar que pertenencias como bolsos, dispositivos electrónicos o documentos queden visibles en el interior del auto.
  • Combinar sistemas de seguridad: invertir en diferentes niveles de protección incrementa significativamente la dificultad para los delincuentes.
  • Dispositivos simples como trabavolantes, visibles desde el exterior, desincentivan intentos de robo. También es útil grabar la patente en los cristales.
  • Para instalar o actualizar un sistema inmovilizador antirrobo u otros complementos de seguridad, acudir siempre a talleres oficiales.

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