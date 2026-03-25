Inédito robo: circulaba a 100 km en autopista y motochorros le sacaron la llave en movimiento

El robo quedó registrado en la cámara del casco de la víctima. Al quitarle la llave, lo obligaron a detener su marcha para robarle.

En las últimas horas se conoció la grabación de un impactante robo en Sarandí, provincia de Buenos Aires . Un motociclista que circulaba por el Acceso Sudeste fue asaltado por dos motochorros que lo alcanzaron en marcha y, con un movimiento preciso, le arrancaron la llave del vehículo.

El hecho quedó registrado gracias a la filmación que la propia víctima hizo con una cámara que llevaba en su casco. En las imagenes puede apreciarse como, mientras estaba en pleno movimiento, a casi 100 kilómetros de velocidad, el motociclista es atacado : le golpearon el brazo y lograron sacarle la llave.

Acto seguido, los atacantes frenaron metros más adelante, algo que también hizo la víctima. Uno de los motochorros se bajó de su vehículo y comenzó a correr hacia la moto que intentaban robar.

Aunque uno de los asaltantes abrió fuego, el damnificado no fue herido y los delincuentes lograron levantar la moto y llevarla, en medio del tráfico intenso.

Dos motochorros los atacaron en el Acceso Sudeste, lo obligaron a frenar y le sustrajeron el vehículo. El hecho quedó registrado por la cámara del casco de la víctima

Los motochorros continúan prófugos y la Justicia analiza cámaras

Por el momento, los autores del hecho permanecen prófugos y no se descarta que hayan actuado con conocimiento previo de la zona y de la dinámica del tránsito en ese tramo de la autopista.

La Justicia intervino en el caso y analiza las imágenes captadas por la cámara del casco del conductor, que podrían ser claves para identificar a los autores del robo.

Además, las autoridades trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad en la traza y en las inmediaciones de la bajada de Sarandí, donde el hombre dejó la moto, para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del ataque.

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"Bajate o te rompo el pecho": le robaron 12 millones de pesos y los motochorros se fueron a comer con sus tarjetas

Una impactante emboscada de motochorros tuvo lugar en el partido de Tres de Febrero en provincia de Buenos Aires. "Bajate, mira que no es joda, te voy a romper el pecho", le dijeron a la víctima del robo mientras le apuntaban.

Un hombre de 34 años sufrió el robo de 12 millones de pesos de una recaudación, pertenencias de valor y sus tarjetas de crédito. Bajo reiteradas amenazas de muerte con un arma de fuego, los delincuentes a bordo de una moto lo interceptaron el viernes pasado alrededor de las 17 horas en el cruce de Moyano y General Urquiza en Ciudad Jardín, a pocas cuadras de la estación El Palomar y en un horario de alto movimiento por la salida de colegios de la zona.

La víctima relató que fue asaltado a mano armada cuando circulaba en su motocicleta Honda NX4, acompañado de su pareja. Aunque el hombre entregó sus pertenencias sin oponer resistencia y su pareja resultó lastimada al descender, el delincuente reiteró la amenaza y efectuó dos disparos al aire antes de escapar con el millonario botín, que incluyó la moto de la víctima, un iPhone y documentación.

Todo el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. "Habíamos terminado de hacer unas cobranzas y nos íbamos para casa. Tomamos por la calle Moyano y, justo al llegar a Urquiza y teníamos que doblar, nos abordaron los motochorros", contó la víctima en diálogo con Primer Plano Online.