"Bajate o te rompo el pecho": le robaron 12 millones de pesos y los motochorros se fueron a comer con sus tarjetas

Un hombre de 34 años fue emboscado por ladrones que le gatillaron y le robaron la recaudación del día. El calvario quedó registrado por las cámaras.

Una impactante emboscada de motochorros tuvo lugar en el partido de Tres de Febrero en provincia de Buenos Aires . "Bajate, mira que no es joda, te voy a romper el pecho", le dijeron a la víctima del robo mientras le apuntaban.

Un hombre de 34 años sufrió el robo de 12 millones de pesos de una recaudación, pertenencias de valor y sus tarjetas de crédito. Bajo reiteradas amenazas de muerte con un arma de fuego, los delincuentes a bordo de una moto lo interceptaron el viernes pasado alrededor de las 17 horas en el cruce de Moyano y General Urquiza en Ciudad Jardín , a pocas cuadras de la estación El Palomar y en un horario de alto movimiento por la salida de colegios de la zona.

La víctima relató que fue asaltado a mano armada cuando circulaba en su motocicleta Honda NX4, acompañado de su pareja. Aunque el hombre entregó sus pertenencias sin oponer resistencia y su pareja resultó lastimada al descender, el delincuente reiteró la amenaza y efectuó dos disparos al aire antes de escapar con el millonario botín, que incluyó la moto de la víctima, un iPhone y documentación.

Todo el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. "Habíamos terminado de hacer unas cobranzas y nos íbamos para casa. Tomamos por la calle Moyano y, justo al llegar a Urquiza y teníamos que doblar, nos abordaron los motochorros", contó la víctima en diálogo con Primer Plano Online.

motochorros le robaron la recaudación y le usaron la tarjeta de crédito

Según relató, el que viajaba como acompañante bajó apuntándolo y le pidió que entregue su rodado. "Bajate de la moto porque te rompo el pecho", fue la frase que escuchó del atacante. Su pareja, mientras tanto, se arrojó al suelo y se lastimó las piernas.

Los delicuentes usaron las tarjetas robadas para comer

El calvario para la víctima del robo no terminó allí ya que, debido a las dificultades y demoras para comunicarse con las entidades bancarias y bloquear los plásticos, los atacantes lograron gastar cerca de un millón de pesos.

Gran parte de ese dinero fue gastado en locales de comida rápida, donde llegaron a registrar tickets por 132.000 pesos, y el resto en distintos supermercados de la zona.

La víctima aseguró que tuvo dificultades para comunicarse con los bancos para frenar las operaciones, lo que permitió que una de las tarjetas siguiera activa durante varias horas.

ciudad jardin motochorros (1)

Tras el difícil momento que atravesó la víctima, registró la denuncia y quedó radicada en la comisaría 7ª de Ciudad Jardín. Por el momento no hay datos concretos sobre los delincuentes.

La justicia ordenó una serie de medidas para incautar las cámaras de seguridad del lugar del robo y de los comercios visitados para intentar ubicar a los asaltantes.

Motochorros mataron a un remisero y enviaron un macabro mensaje

Un nuevo hecho de inseguridad sacude al conurbano bonaerense. Eduardo Gómez, remisero, fue asesinado tras ser interceptado por motochorros cuando se dirigía a trabajar en la madrugada del domingo. Los agresores le robaron el celular y le dispararon, provocándole una herida fatal en la arteria femoral, murió horas después en el hospital.

Unos 40 minutos más tarde, cuando le envió un mensaje para cerciorarse de que había llegado a destino, su mujer recibió una respuesta que la tranquilizó: “Sí, ya llegué”.