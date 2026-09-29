Avenida Mosconi: ¿Cómo funciona el estacionamiento provisorio y cuándo llegan los cuatro carriles?

Hay 600 metros abiertos, pero se circula en obra. Por qué todavía no están los cuatro carriles y el cronograma de cambios entre octubre y noviembre.

En la Avenida Mosconi en obra, se habilitó un lugar para estacionar provisoriamente. Es el tercer carril.

Quien transita hoy por la Avenida Mosconi se encuentra con una postal a mitad de camino. Tal como anunció la Municipalidad de Neuquén, se prevé que la obra esté finalizada hacia fin de año. Mientras tanto, ya habilitó 600 metros de la nueva traza, pero con solo dos carriles de circulación, cercos de seguridad a los costados y máquinas trabajando a pocos metros.

A ese esquema se sumó en estos días un tercer carril, de estacionamiento transitorio y señalizado . Puede usarlo cualquier conductor: tanto los frentistas de las calles colectoras, como Félix San Martín, como quienes llegan para hacer trámites y diligencias en el Bajo neuquino. En tanto, quienes circulan por el tramo habilitado deben hacerlo a baja velocidad y con precaución. La situación, por ahora transitoria, podría extenderse al menos diez días más.

Según explicó a LM Neuquén el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Alejandro Nicola, todo responde a la lógica de la obra y a la necesidad de acelerar los tiempos: se habilita por tramos para no cortar la avenida por completo, que es la prioridad del municipio.

Se abrió el rtánsito en la Avenida Mosconi para dos carriles de ida y dos de vuelta. Es para seguir la obra en las colectoras. Sebastián Fariña Petersen

"Se habilita en forma parcial para avanzar con la obra sobre sector colectoras; de esta forma evitamos el corte total", señaló el funcionario. Y agregó: "Para que la obra se haga en menos de un año, hay que hacer muchas cosas a la vez y coordinarlas por las interferencias".

Avenida Mosconi: el cronograma de octubre a noviembre

En estos días, los trabajos se concentran en las colectoras, donde se construyen las nuevas veredas y se entierra el tendido eléctrico de media tensión. "La circulación es en obra", advirtió Nicola.

La planificación municipal marca tres pasos. En unos veinte días, a medida que se tapen las zanjas del sistema pluvial, comenzará el retiro de los cercos de seguridad. En un mes, la idea es que todo el tránsito circule por la nueva avenida, mientras se completan las tareas en las colectoras. Y a partir de noviembre, las colectoras se habilitarán nuevamente para avanzar con los cuatro carriles.

Sebastián Fariña Petersen

La intención es que, en ese proceso, se vayan liberando todos los cruces perpendiculares, que serán alrededor de diez.

Cómo se llegó a los 600 metros

La cifra se explica por las aperturas sucesivas. El 20 de septiembre, la comuna habilitó 400 metros del eje central de la avenida, entre Chaneton y Don Bosco, lo que permitió recuperar los cruces transversales de Leguizamón y Láinez, que habían quedado restringidos por el avance de los trabajos. Ese tramo se sumó a un primer sector de 200 metros liberado a fines de agosto.

En esa oportunidad, Nicola ya había anticipado el esquema: la habilitación parcial, que se repetirá a lo largo de toda la obra, usa tres carriles para garantizar el tránsito por la vía principal mientras se terminan los dos restantes que completarán los cinco previstos, junto con la bicisenda, el espacio verde y la vereda.

Sebastián Fariña Petersen

Es decir, el diseño final contempla cuatro carriles de circulación más uno de estacionamiento. Hoy funcionan tres de esos cinco: dos para circular y uno de estacionamiento temporario. "Actualmente se está trabajando sobre lo que serán los cuatro carriles y el de estacionamiento", detalló el funcionario.

La zanja y el cerco

El cuello de botella está debajo del asfalto. A los costados de la traza todavía hay zanjas abiertas para el sistema pluvial, y mientras no se cierren, el cerco de seguridad no puede retirarse.

"A medida que vayamos tapando la zanja con el caño abajo, ya podemos ir retirando el cerco, que es de seguridad, y ya empieza a tomar un poco más de forma", explicó Nicola.

Sebastián Fariña Petersen

A partir de ese momento, la Municipalidad prevé nuevas habilitaciones parciales. "Vamos a ir haciendo habilitaciones con continuidad, habilitando cada vez mayor circulación por arriba de la nueva traza y liberando el resto de colectoras y veredas para continuar con el pluvial longitudinal, con la bicisenda, el espacio verde longitudinal y todo lo que es el fondo de las nuevas veredas, que es lo que vamos a ver ahora como un frente nuevo", detalló.

En el tramo ya habilitado también comenzó la ejecución del cordón cuneta y el montaje del nuevo sistema de iluminación, con cobertura LED en toda la traza.

Así quedará la Avenida Mosconi con cuatro carriles por lado.

"Están adentro de la obra"

El funcionario insistió en un punto que, dijo, remarca en cada oportunidad: la avenida está abierta, pero no terminada. "Necesitamos que todo el mundo circule con precaución, y hay que saber que están adentro de la obra", advirtió.

El corredor cuenta con vallas plásticas tipo New Jersey, conos, defensas metálicas, flechas luminosas y cartelería preventiva, mientras que el acceso peatonal a viviendas y comercios se mantiene a través de recorridos delimitados y señalizados.