El llamativo vestido de María Becerra para cantar el himno nacional en la final del mundial 2026

Con su presencia en la final del Mundial 2026, María Becerra volvió a convertirse en una de las figuras argentinas con mayor visibilidad internacional.

María Becerra volvió a ocupar un lugar central en un evento de alcance mundial, la cantante fue la encargada de interpretar el Himno Nacional argentino en la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España . Fue un momento cargado de emoción, seguido por miles de personas en el estadio y millones de espectadores alrededor del planeta.

Antes de que comenzara el partido decisivo en el MetLife Stadium , la artista brindó una interpretación cargada de sentimiento que acompañó la salida del equipo al campo de juego. Sin embargo, además de su actuación, otro detalle captó rápidamente la atención de los fanáticos y de las redes sociales: el impactante vestido que eligió especialmente para la ocasión.

Para una de las presentaciones más importantes de su carrera, María Becerra lució un diseño exclusivo inspirado en los colores celeste y blanco de la bandera argentina . La propuesta buscó transmitir visualmente la idea de que el símbolo patrio envolvía a la cantante mientras interpretaba el Himno Nacional, reforzando el carácter emotivo de la ceremonia.

La creación estuvo a cargo del diseñador argentino Abel Cepeda, oriundo de Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS. Actualmente, el diseñador reside en Nueva York, ciudad en la que desarrolla su carrera desde hace más de veinte años. El estilismo y la dirección creativa del look fueron responsabilidad de Natalia Campos Valencia, quien trabajó en una propuesta que acompañara el significado del momento y potenciara la presencia escénica de la artista frente a una audiencia global.

Un nuevo logro internacional para María Becerra

La participación en la final del Mundial 2026 representa otro paso destacado en la consolidación internacional de María Becerra. En los últimos años, la cantante ha sumado actuaciones en algunos de los escenarios más importantes del mundo, entre ellos Coachella y Times Square, ampliando su proyección más allá de Argentina. Además, marcó un récord al convertirse en la primera artista femenina en realizar cuatro presentaciones en el estadio River Plate, incluyendo dos espectáculos en formato 360° con localidades completamente agotadas.

La agenda de María Becerra continúa con una intensa actividad. Actualmente se encuentra realizando una gira por España y en las próximas semanas iniciará una serie de conciertos por distintos países de Latinoamérica. El cierre del año también promete ser intenso para la artista. Tiene previstas ocho funciones con entradas agotadas en el Arena de Buenos Aires, mientras que, en paralelo, participa del rodaje de la nueva temporada de En el barro, la producción de Netflix.