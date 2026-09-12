Cómo es el nuevo tramo del Paseo Costero con el que Neuquén capital celebra su cumple 122

Este sábado, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron la obra, consolidando la apertura definitiva de la ciudad hacia el agua.

La extensión comprende más de 3 kilómetros lineales de recorrido ininterrumpido frente a las aguas.

Este sábado , durante los festejos por el aniversario 122 de Neuquén capital , el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron la ampliación del Paseo Costero sobre el río Neuquén , consolidando la apertura definitiva de la ciudad hacia el agua.

Esta esperada extensión comprende más de 3 kilómetros lineales de recorrido ininterrumpido frente a las aguas. El flamante trayecto vial y peatonal conecta de manera directa la calle Aguado con la calle El Chocón, y acerca espacios públicos de máxima calidad a cada barrio de la capital.

La intervención integra l ejecutada en la zona este incluye la pavimentación completa de la calle vehicular que recorre el sector . De forma complementaria, el proyecto sumó la construcción de una amplia bicisenda para fomentar la movilidad sustentable y deportiva de manera segura.

El desarrollo también contempló la habilitación de senderos peatonales totalmente accesibles para personas con movilidad reducida. Estas vías exclusivas se extienden en paralelo a la calzada vehicular, garantizando un tránsito ordenado para quienes eligen circular junto al agua.

Un mirador panorámico elevado

Uno de los mayores atractivos de esta nueva etapa de infraestructura es el mirador panorámico elevado. Esta imponente estructura se construyó en paralelo a la calle Figueroa.

Este espacio jerarquizado funciona como un gran balcón estratégico sobre la costa. Desde allí, residentes y turistas pueden disfrutar de una vista privilegiada del paisaje ribereño y la flora autóctona local.

Toda la obra cuenta con un moderno sistema de iluminación led de última tecnología. Esta decisión técnica de bajo consumo garantiza la visibilidad total y fomenta el uso recreativo del circuito durante la noche.

La red eléctrica completa se diseñó de manera subterránea para evitar la contaminación visual del paisaje. Para ello, se instalaron cañeros específicos de gran capacidad y bases sólidas de hormigón para sostener las columnas.

El sector incorporó mobiliario urbano resistente, cómodo y de diseño actual. Toda la diagramación mantiene intacta la misma línea arquitectónica del resto del Paseo para preservar la identidad visual de la ciudad.

La concreción de esta obra demandó una inversión total de 15000 millones de pesos. Este monto fue financiado en su totalidad con recursos propios del presupuesto municipal.

La ejecución de los trabajos exclusivamente con fondos locales demuestra el impacto real de una gestión eficiente y cuentas ordenadas. Esta administración prolija de los recursos es la que permite sostener el ritmo ininterrumpido de la obra pública en un contexto complejo.

Con el corte de cinta de esta jornada, la ciudad supera los 35 kilómetros totales de recorrido costero público habilitado.

Un Paseo Costero 100% libre en Neuquén

En paralelo a la inauguración de este nuevo tramo, la Municipalidad logró un avance institucional decisivo en otro sector clave del río Neuquén. Tras 6 años de un complejo conflicto judicial, se alcanzó un entendimiento técnico y legal definitivo con el barrio privado Bocahue.

Este acuerdo histórico permite la liberación de la ribera en esa zona específica. La Justicia provincial emitió recientemente una sentencia que homologó el consenso y le otorgó carácter formal a la restitución del espacio.

Esta resolución habilita a la administración local a avanzar rápidamente con la licitación de obras para completar el recorrido en ese punto pendiente. Así, se garantiza de manera definitiva que el 100 por ciento de las costas neuquinas queden habilitadas para la libre circulación comunitaria.

El Paseo Costero en toda su longitud no solo cumple una función recreativa o turística, sino también profundamente estructural. El diseño técnico incluye obras fundamentales de defensa costera con enrocado y terraplén a lo largo del trayecto.

Estas inmensas tareas de ingeniería son imprescindibles para proteger a la ciudad de crecidas extraordinarias del caudal. Las barreras evitan el ingreso de agua hacia los distintos sectores urbanizados en épocas de cota alta.

Además, la consolidación de los más 35 kilómetros de costa incluye veredas perimetrales, sendas peatonales seguras y calles completamente pavimentadas. El planeamiento urbano moderno dota a la ribera de cordón cuneta y grandes zonas de estacionamiento vehicular para absorber la demanda.

La recuperación definitiva de los ríos para el disfrute de las familias es hoy un verdadero orgullo neuquino. El espacio público jerarquizado se consagra así como el principal motor de atracción turística y bienestar social en la capital neuquina.