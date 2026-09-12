Neuquén avanza hacia los 36 kilómetros de Paseo Costero con un nuevo tramo sobre el río Neuquén

Se inaugura este sábado el tramo entre Aguado y El Chocón. La inversión es de 15 mil millones de pesos y es financiada con fondos municipales.

La Municipalidad inaugura este sábado, en el marco del 122° aniversario de Neuquén , un nuevo tramo de más de tres kilómetros sobre la margen del río Neuquén , entre Aguado y El Chocón. Con esta obra, la ciudad alcanzará los 36 kilómetros de Paseo Costero sobre las márgenes de los ríos Limay y Neuquén. La inversión asciende a 15.000 millones de pesos y se financia íntegramente con recursos municipales.

“Es la obra más importante que tiene la ciudad desde el punto de vista turístico”, destacó el intendente Mariano Gaido durante una recorrida por el nuevo sector.

El tramo permite continuar el corredor costero hacia el norte y tendrá conexión con el sector del Club Independiente. Gaido sostuvo que, con esta ampliación, Neuquén se posiciona como una de las ciudades del país con mayor desarrollo de costa urbana.

“Neuquén se transforma en la capital que más paseo costero y más costa desarrollada con esta calidad tiene del país”, afirmó.

El intendente recordó que durante su gestión se completó el Paseo Costero sobre el río Limay y que ahora el objetivo está puesto en extender progresivamente el recorrido sobre el río Neuquén. “Cada vecino de la ciudad va a poder disfrutar gratuitamente de las costas, gratuitamente de estas bellezas que la ciudad tenía ocultas”, expresó.

Nueva conexión con el río

El proyecto contempla una calle vehicular pavimentada, una bicisenda y una senda peatonal que recorren el sector en paralelo. También incorpora iluminación pública y ornamental, accesibilidad universal, mobiliario urbano y un mirador elevado en la proyección de calle Figueroa.

El mirador será uno de los principales atractivos del nuevo recorrido. Estará ubicado en un sector de alto valor paisajístico y permitirá generar un nuevo punto de contemplación sobre el río.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que se trata de una de las obras emblemáticas de la ciudad. “Finalmente, la ciudad completa, que estaba de espaldas al río, va a quedar mirando al río”, expresó.

La funcionaria remarcó que el desarrollo de la costa forma parte de una estrategia para fortalecer el perfil turístico de Neuquén y generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes.

“El Paseo Costero es para caminar, para andar en bicicleta, para venir a tomarte unos mates en familia”, señaló.

Inversión millonaria

La obra forma parte del Plan Orgullo Neuquino y representa una inversión de $15.000 millones, financiada íntegramente con recursos municipales.

Gaido vinculó la ejecución de infraestructura con el ordenamiento de las cuentas públicas y destacó que el objetivo es que los recursos municipales se traduzcan en obras.

“Hoy no solamente se tiene que hablar de tener las cuentas ordenadas, se tiene que hablar de que esas cuentas ordenadas generen un superávit, que se vean obras, que se vean paseos costeros”, afirmó.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el nuevo tramo cuenta con una vereda peatonal de hormigón y una bicisenda.

Además, explicó que el diseño mantiene la misma lógica de los demás sectores del Paseo Costero, con espacios diferenciados para vehículos, bicicletas y peatones, además de iluminación, accesibilidad y áreas de descanso.

Llega al Club Independiente

La ampliación contempla además la vinculación de dos tramos en el sector de calle Chocón, donde se genera el acceso al Club Independiente.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, indicó que allí se conectan el tramo ya ejecutado sobre la costa del club y el nuevo sector que avanza desde Figueroa hacia Chocón.

En paralelo, la Municipalidad avanza con la pavimentación de calle Chocón hasta Obrero Argentino. La licitación ya fue realizada y el proceso se encuentra en la instancia final de adjudicación y firma del contrato. Una vez formalizada, la obra tendrá un plazo estimado de 120 días.

Las costas, 100% libres

El avance de las obras se suma a una resolución judicial que permitirá liberar el único sector que aún permanecía pendiente para garantizar el acceso público a la totalidad de la ribera neuquina, a la altura del barrio Bocahue.

Pasqualini explicó que el barrio se allanó al reclamo judicial del municipio y reconoció los límites planteados por la Municipalidad de Neuquén. El acuerdo fue homologado y puso fin al litigio iniciado en 2023, luego de que fracasaran las gestiones para retirar los alambrados que impedían la circulación.

Con la resolución, el municipio podrá avanzar con los ajustes finales del proyecto, llamar a licitación y ejecutar la obra en ese sector, que conectará el mirador del río Neuquén con el paseo del Rincón Club.

Mientras se desarrollen los trabajos, el sector permanecerá cerrado por razones de seguridad. Una vez finalizada la intervención, vecinos, vecinas y turistas podrán recorrer el corredor costero de manera continua.

“Esto es lo que nos va a permitir, como dijimos desde el principio de la gestión del intendente Mariano Gaido, tener el 100 por 100 de las costas libres ”, destacó Pasqualini.

Maria Isabel sanchez

Más conectividad desde Valentina Sur

El crecimiento del Paseo Costero se complementa con nuevas obras viales destinadas a mejorar los accesos desde distintos barrios.

Uno de los principales ejemplos es Valentina Sur, donde el municipio ejecutó obras de pavimento sobre calles troncales como Solalique, Aconcagua y Río Turbio.

Solalique constituye una conexión estratégica porque vincula sectores del sur de la ciudad con el Paseo Costero. La obra incluyó pavimentación, cordones cuneta, desagües pluviales y el entubamiento de parte del canal Solalique, además de conexiones domiciliarias de servicios.

Durante una recorrida por ese sector, Gaido destacó que el plan contempló 300 cuadras de pavimento en Valentina Sur y señaló que estas intervenciones forman parte del programa de 3.000 cuadras de asfalto del Plan Orgullo Neuquino.

El intendente sostuvo que la mejora de las calles troncales permite acercar los barrios a los principales espacios públicos y avanzar hacia el concepto de una “ciudad de los 15 minutos”.

Una costa para disfrutar

El desarrollo del Paseo Costero también adquiere una dimensión turística. La recuperación de las costas busca generar nuevos espacios para actividades deportivas, recreativas y saludables y fortalecer la oferta de la ciudad para quienes llegan durante los fines de semana.

La inauguración del nuevo tramo marca otro paso en la transformación de las costas de la ciudad. Con la ampliación, el Paseo Costero alcanza los 36 kilómetros y consolida un corredor que une barrios, espacios recreativos, áreas deportivas y nuevos puntos de interés turístico.

La apuesta es que los ríos dejen definitivamente de ser un límite urbano para convertirse en uno de los principales espacios públicos de la capital: lugares para caminar, andar en bicicleta, hacer deporte, disfrutar del paisaje y encontrarse con el río.