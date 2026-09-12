Rolando Figueroa destacó el programa de desarrollo de Neuquén capital: "Tenemos que acompañar para que el derrame llegue"

El gobernador de la provincia destacó el rol de la ciudad y su perfil metropolitano. "Es la ciudad más importante del sur argentino", afirmó.

El gobernador Rolando Figueroa celebró los 122 años de Neuquén como capital del territorio y aseguró que esta urbe ya pasó a ser "la ciudad más importante del sur argentino", tanto por su nivel de crecimiento y actividad económica como por su capacidad de ofrecer soluciones a sus habitantes.

"Todos los neuquinos nos referenciamos en nuestra capital", dijo y agregó: "Estamos muy orgullosos de tener la capital que más crece, que brinda soluciones a mucha gente que hace años la viene solicitando, y también a los nuevos neuquinos que llegan, con la posibilidad de desarrollarse tanto en lo cultural como en lo turístico o lo deportivo".

El gobernador recordó que esta fecha celebra la capitalidad de Neuquén, tras la decisión de trasladar la capital original de Chos Malal a la región de la Confluencia. "Siempre pensamos que es muy importante poder determinar el día de la fundación de la ciudad también", dijo sobre los 122 años que tienen una historia previa, pero que acumulan, en las últimas décadas, un ritmo acelerado de transformaciones.

Aunque el crecimiento de la capital se hace evidente para cualquiera que compare sus avances en el último lustro, Figueroa consideró que Neuquén ampliará aún más sus horizontes. "Yo veo una gran metrópoli del sur argentino; en 4 o 5 años, Neuquén va a ser mucho más grande de lo que estamos viendo actualmente", afirmó.

Claudio Espinoza

Y marcó señales claras en los permisos de construcción de edificios y el interés de propiciar grandes inversiones en la ciudad. "Tenemos que acompañar ese desarrollo con infraestructura", dijo y aclaró que el rol del Estado apunta no sólo a tener el 100% de las calles asfaltadas, sino a un "desarrollo integral de la posibilidad de que cada uno de los vecinos pueda tener acceso a la vivienda".

En ese sentido, destacó el trabajo articulado que hace el gobierno provincial junto a la Municipalidad de Neuquén para combinar la política de loteos con servicios que propicia el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) con el programa impulsado por la Provincia, Habita Neuquén, que otorga créditos no bancarios para la construcción, una herramienta que ayuda a los neuquinos que alquilan y que también motoriza la economía a través de la construcción privada.

"La transformación de la provincia ya está en marcha", dijo y añadió que Neuquén es la provincia "en donde el empleo formal crece, donde más se venden los supermercados, donde más está el coeficiente de construcción privado y público, en donde más invierte en educación".

Sebastián Fariña Petersen

Lejos de ser indicadores aislados, estos datos de crecimiento tienen un impacto real en las ciudades. Para Figueroa, el crecimiento del hub de Añelo se tradujo en una mayor afluencia de habitantes a Neuquén capital "porque muchas familias eligen vivir en la Confluencia".

Sin embargo, consideró que el crecimiento de Rincón de los Sauces o la reactivación que se espera en la comarca petrolera de Cutral Co-Plaza Huincul proponen desafíos similares para estas urbanizaciones, que podrían tomar de Neuquén capital algunos ejemplos de administración del crecimiento acelerado.

Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, destacó el programa de desarrollo de Neuquén capital, con un pilar fundamental: el orden de las cuentas públicas, una premisa que él mismo persigue en su gestión. "Recordemos que el 20% solamente de los ingresos municipales son salarios, el 30% son servicios y el 50% es obra pública", dijo y agregó: "Tenemos que dimensionar la cantidad de obra que se está haciendo en la capital, la buena gestión que se está haciendo desde el municipio".

"Cuando uno es gobernador de la provincia y tiene programas municipales de desarrollo que se van llevando adelante de la manera que lo está llevando a la capital es mucho más fácil", añadió.

El mandatario provincial aseguró que el pacto de gobernanza, que incluye a todos los municipios neuquinos, es la hoja de ruta para perseguir un futuro planificado y equilibrado en el territorio. En ese objetivo, siempre resulta necesario un Estado ordenado "que no tiene que malgastar y tiene que invertir en infraestructura" para hacer frente a una realidad con economías cada vez más competitivas, pero con un escenario que se abre a nuevos recursos y oportunidades. "Nuestro rol es acompañar para que el derrame llegue a toda la provincia", cerró.