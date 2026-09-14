El agresor planeó el encuentro y logró engañar al amante de su pareja para poder encontrarse. Fue trasladado en ambulancia al hospital.

Descubrió que su esposa lo engañaba, le hizo una emboscada al amante y lo atacó a balazos.

Un hombre planeó un encuentro con el amante de su esposa para luego atacarlo a tiros y puñaladas en medio de una zona de gran vegetación . El hombre habría encontrado mensajes en el celular de su esposa y se hizo pasar por ella.

El hombre de apellido Vega fue citado, y llegó al lugar sin saber que detrás de los mensajes que había recibido se encontraba el esposo de su amante.

Cuando la víctima llegó, comenzó una fuerte discusión entre ambos. El esposo de la mujer, identificado como R.D.P de 25 años, le disparó y le provocó además una profunda herida de arma blanca en el abdomen.

A pesar de las lesiones, logró regresar caminando hasta su casa y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital San Roque de Esquina, donde recibió asistencia médica. El hecho ocurrió en la localidad de Esquina, en Corrientes.

En tanto, el agresor se presentó por sus propios medios en una dependencia policial, donde quedó detenido, a disposición de la Justicia y es acusado por tentativa de homicidio.

Un cuchillo y un machete, entre los elementos secuestrados tras el ataque

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un machete de unos 35 centímetros que según el parte policial, pertenecería a la víctima.

El acusado declaró ante los investigadores que arrojó al río Guayquiraró el arma de fuego que habría utilizado en el ataque, presuntamente una escopeta. En el lugar, la Policía encontró alpargatas, una gorra y una copa concentradora de cartucho.

Durante los allanamientos, también secuestraron en la vivienda de Vega una remera celeste perforada a la altura del pecho y con manchas rojizas. En la casa del acusado, en tanto, incautaron un cuchillo y elementos que serán sometidos a peritajes.

La causa es investigada por el fiscal Javier Gustavo Mosquera, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina. Además, se tomaron muestras de las manos del detenido para determinar si presentaba restos de pólvora.

Encontró a su esposa con el amante, lo mató y la obligó a limpiar la escena del crimen

Un hombre mató a puñaladas al amante de su esposa luego de descubrirlos juntos en su vivienda. El crimen ocurrió el miércoles pasado y, según la Policía, el agresor atacó a la víctima durante una pelea y luego escapó. La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio.

El operativo comenzó a partir de un llamado de emergencia por un episodio de violencia doméstica en Foz do Iguaçu, Brasil. Una mujer había pedido auxilio porque, según denunció, estaba siendo agredida por su marido, identificado como Evandro Martins.

Mientras los efectivos policiales se dirigían hacia la vivienda, recibieron una segunda alerta en la que se advertía sobre un posible homicidio en la misma dirección.

Al llegar, los policías encontraron el cuerpo desnudo de Clynton Moisés Lopes tendido en el patio, en medio de un charco de sangre. A su lado estaba la mujer, visiblemente alterada. El sargento Benjamim Ferreira explicó que, en un primer momento, los agentes no lograron comprender qué había sucedido.