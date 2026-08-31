El Gobierno confirmó el cierre de 400 registros automotores: en qué ciudades será

La medida forma parte de la transformación del sistema registral automotor e incluye la unificación, supresión y cierre de dependencias.

El Gobierno Nacional anunció este lunes el cierre de casi 400 Registros del Automotor en todo el país, una medida que forma parte de la transformación del sistema registral automotor iniciada en 2024.

La decisión alcanza a dependencias de distintas jurisdicciones y contempla no solo el cierre de oficinas, sino también la unificación y supresión de unidades registrales. El objetivo oficial es avanzar con una estructura más reducida y reorganizada para la realización de los trámites vinculados a los vehículos .

En total, son 395 Registros del Automotor los alcanzados por la medida. El proceso de reconversión había sido anticipado por el Gobierno como parte de sus propuestas para modificar el sistema registral vigente.

La Resolución 411/2026 fue publicada en el Boletín Oficial este lunes. Allí se confirma que se decidió la unificación de 288 registros, la supresión de 14 y la orden de cerrar definitivamente otros 13 que ya habían sido suprimidas en 2024 y 2025, pero todavía faltaba cerrarlas operativamente.

Así, en la práctica solo desaparecerán 27 dependencias en distintas jurisdicciones, 13 de las cuales ya habían sido parte de un cierre anteriormente dispuesto en los últimos dos años.

Qué es la unificación de Registros del Automotor

El propio texto de la Resolución explica que detectaron casos en los que una misma persona era, simultáneamente, Encargado Titular de un Registro e Interventor de otro u otros. Por eso había varias identificaciones registrales distintas aunque la gestión estuviera concentrada en una misma persona.

La unificación permite que se reduzcan 368 unidades registrales a 288 operaciones, lo que implica, eventualmente una reducción de 80 registros. A los efectos de establecer si hay pérdidas de empleos con esta decisión, hay que considerar que el reglamento de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) establece que los colaboradores de un Registro no son empleados del Estado sino que tienen una relación laboral con el Encargado de cada Registro.

También la normativa señala expresamente que dos o más Registros pueden funcionar en un mismo edificio, aunque manteniendo separados el personal, la caja, los archivos y la mesa de entradas. Por lo tanto, dependiendo de cada caso y de cuántos empleados hay en cada dependencia, la decisión del Gobierno implica un número sustancial de pérdidas de fuentes de trabajo o no tanto, si se unifican en un mismo lugar físico.

Los Registros unificados son 368 unidades registrales independientes y sus competencias son incorporadas por otros Registros, ya que en muchos casos esos Registros ya funcionaban bajo un mismo responsable y la reforma solo adecúa la estructura formal a la realidad operativa.

Cuáles son los registros automotores que cerrarán

Estos 14 registros son los que sí deben cerrar completamente su operatoria:

Mar del Plata Nº 2.

La Matanza Nº 3.

Mar del Plata Nº 9.

Olivos Nº 7.

Ituzaingó Nº 1.

Motovehículos de Morón C.

Capital Federal Nº 67.

Maquinaria/Créditos Prendarios Capital Federal Nº 8.

En Córdoba (Embalse, Porteña, Motovehículos de Embalse A, y Motovehículos de Porteña A).

En Neuquén el Registro Nº 6.

En Tucumán el Registro N° 2, que tenía pendiente la designación de Encargado por estar intervenido y que el Gobierno comunicó la semana pasada que no procedería ante el proceso de reorganización del sistema nacional.

Estos otros 13 casos corresponden a disposiciones anteriores, las 272/2024 y 19/2025, en las que se había decidido suprimir estas dependencias dentro de los tiempos que la DNRPA considerara adecuados, y que ahora tienen un plazo de 30 días para cerrar definitivamente su operación.

Se trata de:

Registro Olavarría Nº 1.

Necochea Nº 2.

Lanús Nº 6.

Esteban Echeverría Nº 3.

Bahía Blanca Nº 6.

Lanús Nº 7.

Motovehículos de Bragado A.

Motovehículos de Necochea B.

Motovehículos de Lanús B.

Maquinaria/Créditos Prendarios de Olavarría.

Capital Federal Nº 96.

Viedma Nº 2 y el de Maquinaria/Créditos Prendarios.

La medida permitirá concretar el cierre definitivo de estas dependencias, cuya supresión administrativa había sido dispuesta por el Gobierno hace más de un año.