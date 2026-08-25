La XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” se realizará del 11 al 20 de septiembre en el Parque Central.

Feria del Libro de Neuquén 2026: el cronograma completo, día por día, con escritores y grandes invitados.

Cada vez falta menos para la nueva edición de la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” , que durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se desarrollará del 11 al 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas que se instalarán en el Parque Central.

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.

La programación de invitados nacionales tendrá nombres reconocidos como Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.

La Feria del Libro de Neuquén se consolidó como el evento más convocante de las letras en la región. Omar Novoa

El cronograma de los principales invitados

La programación de invitados nacionales se extenderá desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de septiembre, con presentaciones de libros, conversatorios, teatro, filosofía y espectáculos.

Viernes 11 de septiembre, a las 20: Verónica Boix ofrecerá el conversatorio Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina.

de septiembre, a las 20: ofrecerá el conversatorio Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina. Sábado 12 de septiembre, a las 19: el periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su novela Cabrón, en una conversación moderada por Eugenia Zicavo.

de septiembre, a las 19: el periodista y escritor Sábado 12 de septiembre, a las 21: Alejandro Dolina llegará con La venganza será terrible, su clásico espectáculo que combina literatura, música, humor y reflexión.

de septiembre, a las 21: llegará con La venganza será terrible, su clásico espectáculo que combina literatura, música, humor y reflexión. Domingo 13 de septiembre, a las 19: Guillermo Martínez presentará su novela Un crimen dialéctico, también acompañado por Eugenia Zicavo como moderadora.

de septiembre, a las 19: presentará su novela Un crimen dialéctico, también acompañado por Eugenia Zicavo como moderadora. Jueves 17 de septiembre, a las 20: el dramaturgo y director Mauricio Kartun brindará la masterclass Manual de supervivencia teatral.

de septiembre, a las 20: el dramaturgo y director brindará la masterclass Manual de supervivencia teatral. Viernes 18 de septiembre, a las 18: Martín Sivak encabezará el conversatorio Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak.

de septiembre, a las 18: encabezará el conversatorio Periodismo, literatura y memoria. Una conversación con Martín Sivak. Viernes 18 de septiembre, a las 20: Pompeyo Audivert presentará Habitación Macbeth, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años.

de septiembre, a las 20: presentará Habitación Macbeth, una de las obras teatrales más reconocidas de los últimos años. Sábado 19 de septiembre, a las 20: Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentarán Historias de amor y de muerte, una propuesta que cruza filosofía, literatura y reflexión.

de septiembre, a las 20: y presentarán Historias de amor y de muerte, una propuesta que cruza filosofía, literatura y reflexión. Domingo 20 de septiembre, a las 20: Viviana Rivero cerrará la programación de invitados nacionales con la presentación de su última novela, Ellas.

Una feria con fuerte presencia de escuelas y docentes

La edición 2026 también tendrá un importante eje educativo, con propuestas destinadas a estudiantes de distintos niveles. Entre los invitados estará Verónica Parodi, quien desarrollará una actividad para alumnos del primer ciclo de primaria. También participará el ilustrador y escritor Istvansch, con propuestas para segundo y tercer ciclo.

Por su parte, Guillermo Barrantes ofrecerá encuentros para estudiantes de primaria y secundaria, mientras que Caterina Radzichewski tendrá actividades orientadas especialmente al nivel secundario.

Además, se realizarán las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales del sector.

Las jornadas se desarrollarán el martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, de 18 a 20, en los auditorios del predio ferial. La propuesta será gratuita y ya cuenta con más de 800 personas interesadas.

Feria del Libro Neuquén 2016 Agustín Martínez

Borges y los 50 años del golpe, dos ejes especiales

La Feria del Libro también tendrá dos ejes conmemorativos importantes: los 50 años del último golpe de Estado en Argentina y los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges.

En ese marco, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentará una muestra vinculada con la memoria y los derechos humanos.

Además, el Museo Paraje Confluencia tendrá una exposición sobre el paso de Borges por Neuquén y su relación con la región. La propuesta se completará con una sala de lectura especialmente dedicada a su obra.

Feria del Libro Neuquén 2016 Agustín Martínez

Una convocatoria récord

La edición 2026 llega con una fuerte participación de escritores, editoriales y propuestas culturales. La convocatoria superó las 600 postulaciones.

Se anotaron 250 escritores y escritoras de Neuquén, otras localidades de la provincia, distintos puntos del país y Chile. También confirmaron su participación 150 librerías, editoriales y expositores, que estarán distribuidos en 95 stands.

La programación general contempla además 140 presentaciones de libros, 53 actividades para visitas escolares, 10 charlas y talleres especiales y 14 espectáculos familiares.

Las actividades se distribuirán en tres auditorios, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, con una agenda que buscará combinar literatura, formación, espectáculos y propuestas para todas las edades.