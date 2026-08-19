Detalles bomba de la futura pick-up compacta de Toyota: ¿monocasco y tecnología híbrida enchufable?

Se conocieron aspectos significativos sobre la futura pick-up de Toyota. ¿Cuáles serán sus detalles más destacados?
La Toyota Hilux es una de las pickups medianas más importantes del mundo. Recientemente, se conoció que la próxima generación de la emblemática camioneta se lanzará en el mercado de nuestro país en 2027. Pero, al mismo tiempo, Toyota también trabaja en una nueva pick-up compacta de construcción monocasco, que buscará posicionarse por debajo de la emblemática Hilux.
Este nuevo proyecto de camioneta conocido como 150D será un desarrollo completamente distinto al de la Hilux y estará basado en una plataforma derivada de otros modelos de pasajeros como el Corolla, Corolla Cross y la RAV4.
Aspectos más significativos de la futura pick-up compacta de Toyota
La futura pick-up Toyota compacta de construcción monocasco, conocida hasta el momento como 150D, que se diferenciará de la clásica Hilux, presentaría las siguientes características:
- Carrocería monocasco: Toyota estaría desarrollando un sistema específico de montaje de suspensión capaz de distribuir mejor los esfuerzos sobre la caja.
- Modificaciones en los componentes de suspensión: el objetivo de Toyota para la futura pick-up es que esta pueda soportar cargas sin perder las ventajas propias de una arquitectura derivada de un auto.
- Tecnología híbrida enchufable: motor naftero 2.0 litros acompañado por dos motores eléctricos, con una potencia total estimada de 166 kW, equivalentes a unos 226 CV.
- La transmisión e-CVT estaría asociada a un segundo motor eléctrico encargado de generar la tracción integral e-Four, sin necesidad de recurrir a un sistema mecánico convencional para enviar fuerza al eje trasero.
La fecha prevista para que la nueva camioneta Toyota desembarque en la Argentina
Si bien no hubo confirmación oficial por parte de Toyota, el lanzamiento de la pick-up que hasta el momento se conoce como modelo 150D tendría lugar en el primer semestre de 2027, y su producción se llevaría a cabo en Brasil.
Lo cierto es que esta nueva camioneta -cuyo desarrollo aún está en marcha- podría convertirse en una opción inédita para Toyota (las pick-ups compactas derivadas de autos) y una futura rival directa de la Ford Maverick.
Por otra parte, la Toyota Hilux -cuya próxima generación desembarcará en la Argentina en 2027- presentará estos cambios significativos:
- Un frontal renovado y una zaga de nuevas proporciones que buscan renovar su identidad visual sin alterar la robusta arquitectura base.
- Paneles rediseñados, un tablero con estética renovada y una pantalla multimedia de mayor resolución, acompañados por materiales más cuidados, mejoras en la ergonomía y un fuerte enfoque en la conectividad.
- Incorporación de un sistema mild hybrid (híbrido suave) de 48 voltios que complementará al conocido motor turbodiésel 2.8.
- Según se supo, esta asistencia eléctrica tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia térmica, reducir el consumo y bajar las emisiones sin resignar capacidad de torque en situaciones de uso exigente.
- Cabe resaltar que una unidad de la próxima generación de la Toyota Hilux fue fotografiada en movimiento en Brasil mientras completa su fase avanzada de desarrollo regional.
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