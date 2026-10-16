De qué murió Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN
El periodista e investigador tenía 58 años. Fue su compañero de noticiero, Mario Massaccesi, quien confirmó al aire el fallecimiento.
Gran conmoción causó la confirmación del fallecimiento de Fernando Confessore, uno de los meteorólogos más reconocidos de argentina, a los 58 años.
Confessore era meteorólogo, periodista e investigador científico. Tenía una larga trayectoria con más de 30 años al aire de TN y canal trece. También había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional.
La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, quienes precisaron que el deceso ocurrió durante las primeras horas de este viernes.
Mario Massaccesi, conductor de TN, fue quien confirmó al aire el fallecimiento de su compañero. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, dijo.
“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”, cerró emocionado.
Se conoció de qué murió Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo
Mientras daba al triste noticia al aire de la transmisión de TN, Massaccesi dio detalles acerca de las causas de la muerte del meteorólogo y confirmó que “sufrió un infarto durante la madrugada”, cuando estaba en su casa con su mujer y sus hijas.
Confessore falleció este viernes a los 58 años, en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Versailles. De acuerdo a lo que se pudo conocer fue Paula, su esposa, quien llamó al 911 porque su marido se había descompensado repentinamente.
De acuerdo a lo informado, cuando arribó el personal policial comenzaron a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras pero sin éxito y finalmente se confirmó su muerte.
Más de 30 años de trayectoria en la televisión argentina
Confessore era un reconocido periodista y tenía una larga trayectoria con más de 30 años al aire de TN y eltrece. También había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional.
Había sido parte del Servicio Meteorológico Nacional desde el año 1992 a 1994. Durante su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica. En Artear, además de hablar del pronóstico formaba parte del equipo de TN Campo.
Confessore también llevó sus conocimientos a la radio, donde fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar Meteorología para todos, un libro orientado a acercar conceptos y herramientas de la disciplina a lectores no especializados.
Hasta la actualidad continuaba ligado a TN y al equipo de ARTEAR, donde construyó una trayectoria marcada por el trabajo cotidiano frente a las cámaras y la tarea de traducir el pronóstico en información de servicio.
Matías Bertolotti despidió a Fernando Confessore, su compañero de TN, quien murió a los 58 años. “Él daba el pronóstico y educaba. Yo intercambiaba mails cuando estaba en la facultad y respondía al toque. La comunidad meteorológica está consternada. No caemos. Es nuestro mentor. Hasta ayer nos estábamos riendo. Me bancó mucho estos últimos cuatro meses porque tuve un problema con mi madre”, afirmó.
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