Qué hace Dani Alves en Argentina y por qué se reunió con Gildo Insfrán

El exfutbolista brasileño participó de un encuentro con el gobernador peronista. Tras su paso por Formosa, viajará también a Salta.

Dani Alves fue recibido este martes por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán , en la Casa de Gobierno provincial, durante una visita que tiene como eje su participación en un congreso evangélico. El exfutbolista brasileño, de 43 años, llegó al norte argentino como parte de una gira vinculada a su nueva faceta como predicador y continuará su recorrido en Salta entre el 19 y el 20 de octubre.

El encuentro fue confirmado por Insfrán a través de su cuenta oficial de X, donde compartió imágenes junto al exjugador y otros pastores evangelistas de Brasil y de la provincia.

“Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa”, escribió el mandatario. Además, les deseó “éxitos en este encuentro de fe y en sus próximas actividades”.

REUNIÓN CON PASTORES EVANGELISTASEsta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa.Les deseamos éxitos en este encuentro de fe y en sus próximas actividades.#TodosUnidos #Formosa — Gildo Insfrán (@gildoinsfran) October 15, 2026

Dani Alves participa de un congreso evangélico en Formosa

La visita del brasileño se desarrolla en el marco del evento “El Impacto de su Gloria”, que tiene lugar del 15 al 17 de octubre en el Ministerio Internacional Centro de Gloria, una iglesia cristiana que plantea como objetivo institucional “establecer el Reino de Dios en Formosa”.

Antes de llegar a la provincia, Alves había anunciado su presencia en Argentina a través de sus redes sociales oficiales, donde publicó distintos pasajes bíblicos y mensajes vinculados con su nueva etapa personal. Entre ellos, se destacó una frase que resume el enfoque de sus recientes presentaciones: “Es tiempo de liberación y de arrepentimiento”.

El exlateral brasileño se alejó de la actividad profesional del fútbol y comenzó a participar de encuentros religiosos en distintos países, en una transformación personal que atribuye a su acercamiento a la fe cristiana evangélica.

La agenda de Dani Alves en Salta: charlas deportivas y un encuentro abierto

Después de su paso por Formosa, Alves viajará a Salta, donde participará de actividades organizadas por la Fundación Estilo de Vida. La entidad anticipó su llegada para el 19 y el 20 de octubre, con una agenda que combina encuentros deportivos, actividades con instituciones educativas y una presentación abierta al público.

Según informaron desde la fundación, el lunes 19 por la mañana está prevista una charla deportiva en Rosario de Lerma. Al día siguiente, desde las 9, el exfutbolista participará de un encuentro en el estadio Delmi, destinado a estudiantes de escuelas primarias, secundarias y terciarias, además de integrantes de clubes y escuelas de fútbol.

La agenda contempla también una actividad nocturna el martes 20, desde las 20.30, abierta a todo público. En ese encuentro, Alves relatará aspectos de su historia personal y deportiva.

“Viene a respaldar a la Fundación, abrirnos las puertas afuera del país y también apadrinar nuestra escuela de fútbol”, explicaron desde la organización.

La gira por el norte argentino forma parte de un recorrido más amplio por América Latina que el brasileño inició después de recuperar su libertad. En los últimos meses, también estuvo en Asunción, Paraguay, y visitó El Salvador en su nuevo rol como predicador.

De una condena por agresión sexual a su nueva vida religiosa

El cambio de rumbo de Alves se produjo después de un proceso judicial que marcó los últimos años de su carrera. El exjugador había sido condenado en Barcelona a cuatro años y medio de prisión y cinco años de libertad vigilada por un caso de agresión sexual. Sin embargo, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena y lo absolvió al considerar que el testimonio de la denunciante presentaba “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones”.

Tras la absolución, el brasileño se apartó definitivamente de la práctica profesional del fútbol y profundizó su participación en la comunidad evangélica, una relación que describe como un “pacto con Dios”.

En noviembre de 2025 se difundieron las primeras imágenes de Alves como predicador en una iglesia de Girona, España. Medios deportivos como Sport y Marca informaron sobre el protagonismo que adquirió la fe cristiana en su vida. Desde entonces, el exfutbolista comenzó a presentarse como “discípulo de Cristo Jesús”.