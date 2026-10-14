Vaca Muerta y el futuro energético: inversiones, pymes y empleo, los ejes de un encuentro en Neuquén

El potencial de Vaca Muerta , las condiciones necesarias para ampliar las inversiones y el desafío de transformar la riqueza energética en desarrollo para toda la provincia fueron los ejes del Evento Regional sobre Energía que se realizó este miércoles 14 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo . Organizado por la Fundación Pensar , el encuentro convocó a representantes de empresas petroleras, pymes, especialistas y funcionarios para discutir qué necesita la Argentina para consolidar su lugar en el mercado energético internacional y cómo puede Neuquén acompañar ese proceso sin descuidar las demandas de su población.

La jornada se desarrolló en tres paneles que abordaron la competitividad de la industria, el impacto local de la actividad y los desafíos de largo plazo vinculados con la abundancia de recursos y la transición energética. La propuesta buscó poner en común distintas miradas sobre una actividad que se convirtió en uno de los principales motores económicos del país, pero que también exige inversiones en transporte, rutas, servicios, formación laboral e infraestructura pública.

La apertura estuvo a cargo de Silvia Lospennato , vicepresidenta de la Fundación Pensar, y Carmen Dragon, representante en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer. El primer panel se concentró en el escenario global de Neuquén y Vaca Muerta, con la participación de Esteban Falcigno, de Pampa Energía; Martín Bengochea, de Tecpetrol, e Isaac Julián, de Pan American Energy. La moderación estuvo a cargo del economista Nicolás Gadano, de Empiria Consultores.

Claudio Espinoza

La discusión puso el foco en los planes de inversión de las operadoras, las necesidades de infraestructura para transportar la producción y las condiciones que permitirían ampliar la actividad y consolidar a la Argentina como exportadora de energía. En un contexto internacional que demanda seguridad de abastecimiento y competitividad, uno de los desafíos centrales es que el desarrollo de los recursos no convencionales pueda sostenerse y crecer con las condiciones operativas necesarias.

El segundo panel estuvo dedicado al impacto local de la actividad, con especial atención al entramado de pymes proveedoras, la cadena de servicios y la generación de empleo. La expansión de los yacimientos no depende solamente de las inversiones de las grandes compañías: también necesita empresas que brinden logística, transporte, equipamiento, soluciones eléctricas, gestión de residuos y alimentación, entre muchos otros servicios.

Participaron Julieta Cuevas, subsecretaria de Empleo y Formación Profesional de Neuquén, quien expuso sobre el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta y la capacitación como estrategia provincial; Leopoldo García, de Tres G y G y G Servicios; Vanina Hiernard, de BMK, y Lito D'Amato, de Olivia Catering. La mesa fue moderada por el periodista especializado Camilo Ciruzzi.

Claudio Espinoza

El eje fue cómo ampliar las oportunidades que genera la actividad y preparar a los trabajadores para responder a las necesidades de una industria en expansión. La capacitación técnica aparece como una herramienta para vincular la demanda de personal calificado con las oportunidades laborales, mientras que el desarrollo de proveedores locales permite que una parte mayor del movimiento económico se traduzca en empleo y actividad dentro de Neuquén.

El crecimiento también plantea exigencias para las propias empresas: mejorar sus capacidades, responder a los estándares de la industria y acompañar las necesidades de una producción que requiere cada vez más servicios e infraestructura. En ese entramado, las pymes neuquinas ocupan un lugar relevante porque generan puestos de trabajo y asumen riesgos para abastecer a las operadoras.

Leticia Esteves: “Vaca Muerta está, pero es una condición necesaria y no suficiente”

El tercer panel estuvo dedicado a la estrategia provincial, la administración de la abundancia de recursos y la transición energética. Participaron Hernán Lacunza, director de Empiria Consultores y exministro nacional, con una exposición sobre la visión de futuro; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, y Martín Maquieyra, consultor especializado en energía y minería. La mesa fue moderada por José Grippo, tesorero y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Pensar.

Claudio Espinoza

Esteves centró su exposición en el desafío que enfrenta el Estado provincial ante el crecimiento de la actividad y de la población. La funcionaria sostuvo que la presencia de recursos naturales y de inversiones no garantiza por sí sola que el desarrollo llegue a todos los habitantes, porque hace falta planificación, infraestructura y una relación de colaboración entre el sector público, las empresas y los trabajadores.

“Vaca Muerta está y está hace un montón de años, a un montón de metros bajo tierra, como un reservorio de gas no convencional, pero hay que sacarlo”, planteó. Para que ese recurso pueda llegar al mercado interno o exportarse, explicó, se necesita una cadena de condiciones que incluye la producción, el transporte y las inversiones necesarias para sostener la actividad.

En ese proceso, destacó el papel de las grandes operadoras, pero también el de las pymes neuquinas que participan de la cadena de servicios y que, según señaló, generan empleo y asumen riesgos para sostener el crecimiento de la industria.

“Nosotros como Estado provincial tenemos que hacer un montón de cosas para ordenar la provincia y estar en el lugar donde estamos hoy”, sostuvo.

La ministra vinculó ese desafío con la situación económica y financiera que, según relató, recibió la actual gestión provincial. Afirmó que la administración anterior dejó una provincia endeudada, con dificultades para afrontar gastos corrientes y con elevados niveles de pobreza. En ese contexto, aseguró que el ordenamiento de las cuentas públicas fue una condición para poder recuperar servicios y avanzar con las obras necesarias.

Claudio Espinoza

La funcionaria también relacionó la necesidad de planificación con la aceleración del crecimiento demográfico. Según los datos que expuso durante la mesa, ingresan alrededor de 100 familias por día a Neuquén y la provincia recibe unas 26.000 personas al año. Ese crecimiento, señaló, presiona sobre los sistemas de salud, educación, vivienda y transporte.

“Hoy para nosotros el largo plazo es el Neuquén del año que viene”, graficó, al describir la velocidad con la que deben responder a las nuevas demandas. Como ejemplo, sostuvo que la provincia necesita construir alrededor de 160 aulas por año para atender el incremento de la matrícula escolar. También afirmó que el 70% de los neuquinos se atiende en hospitales públicos y recordó las dificultades que, según su relato, encontró la gestión al asumir para garantizar el abastecimiento de medicamentos.

Para Esteves, ese escenario muestra que la planificación de Vaca Muerta no puede limitarse a la producción de petróleo y gas: también debe contemplar las consecuencias del crecimiento sobre la vida cotidiana.

Claudio Espinoza

Entre las medidas que mencionó, Esteves destacó la construcción de rutas y la colaboración con las empresas operadoras para financiar obras de infraestructura. Afirmó que Neuquén está construyendo 1.000 kilómetros de rutas y que se encuentra entre las provincias que más invierten en infraestructura por habitante.

Hacia el final de su exposición, Esteves planteó que el desafío no consiste únicamente en disponer de recursos y conseguir inversiones, sino en construir las condiciones sociales que permitan que la actividad se desarrolle y sea reconocida como beneficiosa por la comunidad.

“Vaca Muerta está porque somos unos recontra bendecidos por los recursos naturales que tenemos. Es una condición necesaria, pero no suficiente”, afirmó.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar, y Daniel Daglio, titular de la organización en Neuquén.