"Gildus", el videojuego inspirado en Gildo Insfrán: pelea contra un león con motosierra

El gobernador de Formosa cuenta con su propio videojuego creado por militantes. Con críticas a Javier Milei, "Gildus" debe construir escuelas y hospitales.

Gildo Insfrán , gobernador de Formosa , cuenta con su propio videojuego llamado "Gildus" . Creado por tres militantes, la historia presenta a un personaje inspirado en Insfrán donde busca construir escuelas y hospitales públicas y los defiende del ataque de un león con motosierra , haciendo referencia al presidente Javier Milei.

"No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego de nuestro superhéroe favorito que se trata de Gildus", presentó el profesor de música Bruno Sánchez, uno de sus creadores, al videojuego.

La propuesta nació durante la Game Jam Desarrolladoras Formosa, una iniciativa que reunió a participantes de la industria para desarrollar videojuegos , donde el profesor participó junto a su hermano Fernando, un estudiante de contabilidad que vive en Chaco, y Rodrigo Bogado, un desarrollador misionero.

"Lo que tiene que hacer Gildus es defender a Formosa, porque quieren destruir con la motosierra todo lo construido", explicó Bruno.

El juego se encuentra inspirado en los techos azules de las obras púlicas del formoseño. Inclusive, el nombre completo del videojuego "Gildus, Formosa bajo techos azules". Tiene dos niveles y una misión: "construir y proteger".

Cómo es el videojuego inspirado en Gildo Insfrán

La dinámica del juego es bastante particular. Según explicaron los militantes y creadores del proyecto, el protagonista debe recorrer un pueblo recolectando cajas que le permiten construir un hospital y una escuela. Sin embargo, la aventura no termina con la inauguración de los edificios.

En una segunda etapa aparece el principal enemigo: un león armado con una motosierra que intenta destruir las construcciones. Para detenerlo, el personaje inspirado en Insfrán debe utilizar madera de quebracho, un recurso característico de la región.

En la plataforma de videojuegos itch.io, "Gildus" aparece publicado por el usuario Fer26sa desde el 28 de septiembre. La ficha ofrece la descarga de un archivo de Construct 3, el programa utilizado para desarrollar el proyecto.

El mismo está desarrollado en 3D y muestran cómo recolectan las cajas con tejas azules. Mientras lo juega durante la presentación, Bruno aclara que es un prototipo y se ve que Gildus arranca con cuatro vidas. "Para que el león muera hay que golpearlo tres veces", señaló Bruno.

Al terminar, aparece la leyenda: "El pueblo sigue en pie". "Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo con el quebracho", indica la placa. Y finaliza: "Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar".

La propuesta recibió comentarios a favor durante la transmisión en vivo del encuentro, disponible en YouTube. Dos jóvenes que seguían las presentaciones destacaron el juego entre los que más les gustaron de la jornada.

Los participantes del evento presentaron 14 juegos. Algunos de los títulos fueron: "Save the carpincha", "Jabirú", "Aventura Capybara"; "Bienvenidx a Formosa", "Rastro Salvaje" o "Los Kpes y sus aventuras".

Según los organizadores del evento, se trató de "una propuesta destinada a acercar a nuevas personas a la industria de los videojuegos, promover la formación de talento local y ampliar especialmente la participación de mujeres y diversidades en un sector con importantes oportunidades de desarrollo profesional".