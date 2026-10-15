Movistar empieza a desaparecer en Argentina y sus usuarios pasarán a Tuenti: de qué se trata y cómo será

La operación fue acordada por Telecom y Metrotel por US$ 450 millones e incluye líneas móviles y clientes de internet fija. La migración comenzará en los próximos días y será gradual.

La marca Movistar comenzará a perder presencia en el mercado argentino de telefonía móvil con el traspaso de aproximadamente seis millones de líneas a Tuenti, la enseña con la que Metrotel buscará ingresar al negocio masivo. El cambio forma parte de la desinversión que debe concretar Telecom Argentina para obtener la aprobación definitiva de la compra de Telefónica de Argentina.

El directorio de Telecom aceptó la propuesta de Metrotel, valuada en US$ 450 millones. La operación también contempla unos 200.000 accesos de internet fija y la transferencia de distintos activos de infraestructura necesarios para prestar los servicios. Ahora, las empresas deberán completar los contratos definitivos y formalizar el acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).

La migración comenzará en los próximos días y se desarrollará de manera gradual. Según fuentes de Telecom, los usuarios incluidos en la transferencia recibirán primero una comunicación de Movistar y, posteriormente, otra de Tuenti para informarles sobre el cambio de compañía.

La expectativa es que la nueva operación pueda funcionar de manera independiente antes de que termine el año. Sin embargo, el traspaso no alcanzará a todos los clientes de Movistar: Telecom conservará una parte de la cartera adquirida a Telefónica y continuará operando esos servicios dentro de su estructura, vinculada a la marca Personal.

La cantidad de usuarios involucrados convierte a la operación en uno de los movimientos más relevantes del mercado local de telecomunicaciones. La transferencia comprende cerca de seis millones de líneas móviles y 200.000 clientes de internet fija, aunque su implementación dependerá de los pasos contractuales y regulatorios pendientes.

Por qué Movistar empieza a dejar el negocio móvil

La salida parcial de Movistar está vinculada con la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, que desembolsó US$ 1.245 millones por la filial local. La compañía adquirida contaba con alrededor de 20 millones de clientes entre telefonía móvil y servicios de banda ancha.

Para evitar una mayor concentración del mercado, Telecom debía desprenderse de una parte de los activos y usuarios incorporados con la adquisición. En ese marco, Metrotel fue autorizada como compradora por la autoridad de competencia y presentó una propuesta que ahora recibió la aceptación del directorio de Telecom.

La formalización del acuerdo ante la ANC será uno de los pasos necesarios para avanzar con la transferencia. Una vez concretada, Metrotel tendrá una nueva escala de operación y buscará posicionarse en un segmento en el que Personal, de Telecom, y Claro son competidores centrales.

Qué incluye el acuerdo de US$ 450 millones

La transacción no contempla únicamente la cartera de clientes. También incluye derechos de uso de espectro radioeléctrico, infraestructura física y determinados contratos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios.

Entre los activos contemplados figuran componentes del núcleo de red, conocido en el sector como core, y parte de la red de fibra óptica hasta el hogar desplegada en la Ciudad de Buenos Aires. Estos recursos permiten administrar el tráfico de llamadas y datos, además de sostener la conectividad de los usuarios.

Telecom y Metrotel también prevén firmar un acuerdo marco para compartir infraestructura. El entendimiento abarcará el uso conjunto de redes de acceso radioeléctrico, servicios de roaming y la coubicación de infraestructura pasiva, como torres y sitios técnicos.

Además, Telecom prestará servicios transitorios durante la puesta en marcha del nuevo negocio. El acuerdo incluye también un convenio para utilizar la marca Tuenti en la Argentina, que será la identidad comercial elegida por Metrotel para atender a los clientes que reciba.

Qué es Metrotel y quiénes son sus nuevos accionistas

Hasta ahora, Metrotel concentraba su actividad en una red propia de fibra óptica y en la prestación de servicios para grandes empresas y clientes corporativos. La incorporación de millones de líneas móviles y de accesos de internet fija marcará un cambio en su modelo de negocio, con el ingreso al mercado masivo.

La compañía también registró cambios en su estructura accionaria. El 51% quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, a través de Nippur Fiber Holding, mientras que el 49% restante fue adquirido por Beacon, cuyo principal accionista individual es Ralph Booth.

Con esos movimientos, los fondos estadounidenses Blackstone y Riverwood Capital dejaron de participar como accionistas de Metrotel. Según fuentes vinculadas con el proceso, los cambios no modifican las condiciones de competencia consideradas en la operación, dado que los nuevos compradores no tendrían participación en el mercado argentino de telefonía móvil.

Booth preside Booth American Company, una firma de inversión enfocada en banda ancha, medios y telecomunicaciones. En su trayectoria figuran el desarrollo de una división europea de banda ancha en el Reino Unido y su participación, junto con Goldman Sachs, en European Cable Capital Partner, vinculada a Diamond Cable Communications, posteriormente conocida como Virgin Media.

La gestión de Metrotel continuará a cargo de su CEO, Sebastián Bardengo, quien ocupa el puesto desde 2023. Mientras avanzan los trámites para formalizar la operación, la empresa deberá preparar la infraestructura y los servicios necesarios para recibir a los nuevos usuarios y poner en marcha Tuenti como su marca de telefonía móvil.