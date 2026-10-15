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Resultados de las quinielas de hoy jueves 15 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy jueves 15 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 15 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0658
1° 0658, 2° 1328, 3° 1042, 4° 1954, 5° 2407, 6° 2798, 7° 8823, 8° 4092, 9° 4015, 10° 8110, 11° 2999, 12° 4371, 13° 1975, 14° 6895, 15° 7023, 16° 7970, 17° 2393, 18° 8727, 19° 2414, 20° 5733

El Primero

Cabeza: 0252
1° 0252, 2° 7181, 3° 1427, 4° 8192, 5° 2271, 6° 2760, 7° 1403, 8° 4403, 9° 4126, 10° 4611, 11° 5384, 12° 1985, 13° 6024, 14° 6694, 15° 4054, 16° 7646, 17° 8167, 18° 8719, 19° 6939, 20° 9842

La Matutina

Cabeza: 7355
1° 7355, 2° 3533, 3° 0283, 4° 6851, 5° 6890, 6° 2800, 7° 7060, 8° 3894, 9° 0234, 10° 4968, 11° 5013, 12° 2714, 13° 2805, 14° 6710, 15° 7087, 16° 7844, 17° 1325, 18° 8649, 19° 1956, 20° 3945

La Vespertina

Cabeza: 0063
1° 0063, 2° 0637, 3° 1390, 4° 1800, 5° 2402, 6° 2379, 7° 4245, 8° 4499, 9° 4308, 10° 5774, 11° 4360, 12° 3685, 13° 0224, 14° 6872, 15° 1437, 16° 7526, 17° 7489, 18° 8829, 19° 2933, 20° 5816

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 9664
1° 9664, 2° 3940, 3° 4482, 4° 8762, 5° 2669, 6° 2416, 7° 7606, 8° 2671, 9° 8605, 10° 0408, 11° 9460, 12° 4436, 13° 7311, 14° 6844, 15° 6696, 16° 1262, 17° 0908, 18° 8375, 19° 2873, 20° 4709

El Primero

Cabeza: 2530
1° 2530, 2° 2273, 3° 0152, 4° 6805, 5° 5397, 6° 0683, 7° 5365, 8° 9462, 9° 9640, 10° 4820, 11° 1163, 12° 2292, 13° 1518, 14° 2160, 15° 6453, 16° 2565, 17° 3128, 18° 8643, 19° 9392, 20° 2209

La Matutina

Cabeza: 8763
1° 8763, 2° 2738, 3° 2765, 4° 0596, 5° 0577, 6° 2801, 7° 4084, 8° 3868, 9° 3407, 10° 7401, 11° 3939, 12° 9294, 13° 8394, 14° 5935, 15° 9302, 16° 3208, 17° 4793, 18° 7254, 19° 2899, 20° 1106

La Vespertina

Cabeza: 3802
1° 3802, 2° 4127, 3° 8107, 4° 0320, 5° 2262, 6° 3606, 7° 8097, 8° 0062, 9° 5862, 10° 1188, 11° 6563, 12° 4536, 13° 7122, 14° 4370, 15° 0970, 16° 1662, 17° 1691, 18° 3032, 19° 6834, 20° 1876

La Nocturna

Cabeza: 0005
1° 0005, 2° 0701, 3° 2366, 4° 4287, 5° 0962, 6° 2452, 7° 2018, 8° 9472, 9° 3037, 10° 5178, 11° 3757, 12° 7849, 13° 2359, 14° 4891, 15° 5186, 16° 5059, 17° 5598, 18° 7680, 19° 2254, 20° 1791

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 1184
1° 1184, 2° 9622, 3° 9620, 4° 3535, 5° 8944, 6° 5375, 7° 1023, 8° 1781, 9° 9305, 10° 7594, 11° 9099, 12° 1187, 13° 4617, 14° 6986, 15° 4601, 16° 0100, 17° 8059, 18° 5223, 19° 4632, 20° 3232

El Primero

Cabeza: 0900
1° 0900, 2° 2161, 3° 1815, 4° 0670, 5° 2585, 6° 7992, 7° 6647, 8° 9387, 9° 8565, 10° 5970, 11° 6009, 12° 8071, 13° 1289, 14° 9393, 15° 9143, 16° 1382, 17° 8555, 18° 4950, 19° 5862, 20° 9623

La Matutina

Cabeza: 8997
1° 8997, 2° 8389, 3° 3803, 4° 3890, 5° 6067, 6° 6381, 7° 4239, 8° 8038, 9° 9811, 10° 2043, 11° 1147, 12° 3929, 13° 5930, 14° 4382, 15° 9546, 16° 7043, 17° 1102, 18° 3943, 19° 6790, 20° 0062

La Vespertina

Cabeza: 7654
1° 7654, 2° 3817, 3° 0653, 4° 6879, 5° 5105, 6° 2149, 7° 5570, 8° 0071, 9° 2136, 10° 2372, 11° 7953, 12° 5186, 13° 8646, 14° 5368, 15° 9327, 16° 9225, 17° 2596, 18° 8857, 19° 5027, 20° 3720

La Nocturna

Cabeza: 7791
1° 7791, 2° 1011, 3° 1270, 4° 9618, 5° 8107, 6° 7544, 7° 9502, 8° 4215, 9° 7044, 10° 3348, 11° 7496, 12° 5337, 13° 6479, 14° 6604, 15° 6978, 16° 7410, 17° 3067, 18° 4056, 19° 3541, 20° 8166

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 1918
1° 1918, 2° 0995, 3° 2144, 4° 1459, 5° 1522, 6° 0315, 7° 2234, 8° 5819, 9° 2279, 10° 4429, 11° 9709, 12° 7346, 13° 9004, 14° 0614, 15° 4914, 16° 3553, 17° 0459, 18° 4986, 19° 4287, 20° 9676

El Primero

Cabeza: 7595
1° 7595, 2° 1523, 3° 7247, 4° 9819, 5° 2579, 6° 5603, 7° 7513, 8° 3571, 9° 8646, 10° 9184, 11° 9948, 12° 5455, 13° 3935, 14° 4091, 15° 8092, 16° 8156, 17° 1269, 18° 1739, 19° 6900, 20° 6609

La Matutina

Cabeza: 4942
1° 4942, 2° 5512, 3° 1906, 4° 7623, 5° 9396, 6° 4418, 7° 4855, 8° 0120, 9° 4193, 10° 4640, 11° 7099, 12° 8785, 13° 0906, 14° 3795, 15° 9592, 16° 4826, 17° 2098, 18° 2126, 19° 0482, 20° 2763

La Vespertina

Cabeza: 2073
1° 2073, 2° 0531, 3° 4274, 4° 7832, 5° 5598, 6° 9166, 7° 7654, 8° 5695, 9° 4064, 10° 7549, 11° 5216, 12° 9410, 13° 7367, 14° 7809, 15° 0298, 16° 0796, 17° 7769, 18° 8816, 19° 0210, 20° 3747

La Nocturna

Cabeza: 9020
1° 9020, 2° 7503, 3° 5040, 4° 3131, 5° 6735, 6° 7311, 7° 7729, 8° 0624, 9° 6171, 10° 0167, 11° 0727, 12° 7054, 13° 5075, 14° 5567, 15° 3679, 16° 8972, 17° 1298, 18° 2303, 19° 8029, 20° 4856

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 7563
1° 7563, 2° 9374, 3° 1410, 4° 3249, 5° 1349, 6° 9345, 7° 6550, 8° 9832, 9° 6583, 10° 7087, 11° 4716, 12° 0202, 13° 1449, 14° 7975, 15° 8134, 16° 3253, 17° 8655, 18° 1201, 19° 9652, 20° 8889

El Primero

Cabeza: 8242
1° 8242, 2° 8250, 3° 7398, 4° 2194, 5° 7108, 6° 1411, 7° 3165, 8° 9992, 9° 8747, 10° 3858, 11° 4224, 12° 6883, 13° 2270, 14° 1628, 15° 2124, 16° 5726, 17° 6776, 18° 5795, 19° 0171, 20° 3663

La Matutina

Cabeza: 4991
1° 4991, 2° 3269, 3° 0171, 4° 3313, 5° 7827, 6° 1279, 7° 2710, 8° 8696, 9° 4738, 10° 5678, 11° 2036, 12° 9543, 13° 1989, 14° 9101, 15° 3099, 16° 5651, 17° 6952, 18° 4123, 19° 9623, 20° 3399

La Vespertina

Cabeza: 4001
1° 4001, 2° 6653, 3° 1068, 4° 4166, 5° 9092, 6° 5256, 7° 8415, 8° 8234, 9° 9521, 10° 3126, 11° 6182, 12° 0599, 13° 0589, 14° 5598, 15° 3285, 16° 5489, 17° 8928, 18° 9229, 19° 7187, 20° 3391

La Nocturna

Cabeza: 6204
1° 6204, 2° 0762, 3° 4738, 4° 8808, 5° 5309, 6° 8600, 7° 2255, 8° 0419, 9° 8844, 10° 4224, 11° 3105, 12° 6467, 13° 4845, 14° 3098, 15° 8269, 16° 3655, 17° 0548, 18° 4154, 19° 3115, 20° 4619

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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