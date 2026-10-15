Resultados de las quinielas de hoy jueves 15 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 15 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0658
1° 0658, 2° 1328, 3° 1042, 4° 1954, 5° 2407, 6° 2798, 7° 8823, 8° 4092, 9° 4015, 10° 8110, 11° 2999, 12° 4371, 13° 1975, 14° 6895, 15° 7023, 16° 7970, 17° 2393, 18° 8727, 19° 2414, 20° 5733
El Primero
Cabeza: 0252
1° 0252, 2° 7181, 3° 1427, 4° 8192, 5° 2271, 6° 2760, 7° 1403, 8° 4403, 9° 4126, 10° 4611, 11° 5384, 12° 1985, 13° 6024, 14° 6694, 15° 4054, 16° 7646, 17° 8167, 18° 8719, 19° 6939, 20° 9842
La Matutina
Cabeza: 7355
1° 7355, 2° 3533, 3° 0283, 4° 6851, 5° 6890, 6° 2800, 7° 7060, 8° 3894, 9° 0234, 10° 4968, 11° 5013, 12° 2714, 13° 2805, 14° 6710, 15° 7087, 16° 7844, 17° 1325, 18° 8649, 19° 1956, 20° 3945
La Vespertina
Cabeza: 0063
1° 0063, 2° 0637, 3° 1390, 4° 1800, 5° 2402, 6° 2379, 7° 4245, 8° 4499, 9° 4308, 10° 5774, 11° 4360, 12° 3685, 13° 0224, 14° 6872, 15° 1437, 16° 7526, 17° 7489, 18° 8829, 19° 2933, 20° 5816
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 9664
1° 9664, 2° 3940, 3° 4482, 4° 8762, 5° 2669, 6° 2416, 7° 7606, 8° 2671, 9° 8605, 10° 0408, 11° 9460, 12° 4436, 13° 7311, 14° 6844, 15° 6696, 16° 1262, 17° 0908, 18° 8375, 19° 2873, 20° 4709
El Primero
Cabeza: 2530
1° 2530, 2° 2273, 3° 0152, 4° 6805, 5° 5397, 6° 0683, 7° 5365, 8° 9462, 9° 9640, 10° 4820, 11° 1163, 12° 2292, 13° 1518, 14° 2160, 15° 6453, 16° 2565, 17° 3128, 18° 8643, 19° 9392, 20° 2209
La Matutina
Cabeza: 8763
1° 8763, 2° 2738, 3° 2765, 4° 0596, 5° 0577, 6° 2801, 7° 4084, 8° 3868, 9° 3407, 10° 7401, 11° 3939, 12° 9294, 13° 8394, 14° 5935, 15° 9302, 16° 3208, 17° 4793, 18° 7254, 19° 2899, 20° 1106
La Vespertina
Cabeza: 3802
1° 3802, 2° 4127, 3° 8107, 4° 0320, 5° 2262, 6° 3606, 7° 8097, 8° 0062, 9° 5862, 10° 1188, 11° 6563, 12° 4536, 13° 7122, 14° 4370, 15° 0970, 16° 1662, 17° 1691, 18° 3032, 19° 6834, 20° 1876
La Nocturna
Cabeza: 0005
1° 0005, 2° 0701, 3° 2366, 4° 4287, 5° 0962, 6° 2452, 7° 2018, 8° 9472, 9° 3037, 10° 5178, 11° 3757, 12° 7849, 13° 2359, 14° 4891, 15° 5186, 16° 5059, 17° 5598, 18° 7680, 19° 2254, 20° 1791
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 1184
1° 1184, 2° 9622, 3° 9620, 4° 3535, 5° 8944, 6° 5375, 7° 1023, 8° 1781, 9° 9305, 10° 7594, 11° 9099, 12° 1187, 13° 4617, 14° 6986, 15° 4601, 16° 0100, 17° 8059, 18° 5223, 19° 4632, 20° 3232
El Primero
Cabeza: 0900
1° 0900, 2° 2161, 3° 1815, 4° 0670, 5° 2585, 6° 7992, 7° 6647, 8° 9387, 9° 8565, 10° 5970, 11° 6009, 12° 8071, 13° 1289, 14° 9393, 15° 9143, 16° 1382, 17° 8555, 18° 4950, 19° 5862, 20° 9623
La Matutina
Cabeza: 8997
1° 8997, 2° 8389, 3° 3803, 4° 3890, 5° 6067, 6° 6381, 7° 4239, 8° 8038, 9° 9811, 10° 2043, 11° 1147, 12° 3929, 13° 5930, 14° 4382, 15° 9546, 16° 7043, 17° 1102, 18° 3943, 19° 6790, 20° 0062
La Vespertina
Cabeza: 7654
1° 7654, 2° 3817, 3° 0653, 4° 6879, 5° 5105, 6° 2149, 7° 5570, 8° 0071, 9° 2136, 10° 2372, 11° 7953, 12° 5186, 13° 8646, 14° 5368, 15° 9327, 16° 9225, 17° 2596, 18° 8857, 19° 5027, 20° 3720
La Nocturna
Cabeza: 7791
1° 7791, 2° 1011, 3° 1270, 4° 9618, 5° 8107, 6° 7544, 7° 9502, 8° 4215, 9° 7044, 10° 3348, 11° 7496, 12° 5337, 13° 6479, 14° 6604, 15° 6978, 16° 7410, 17° 3067, 18° 4056, 19° 3541, 20° 8166
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 1918
1° 1918, 2° 0995, 3° 2144, 4° 1459, 5° 1522, 6° 0315, 7° 2234, 8° 5819, 9° 2279, 10° 4429, 11° 9709, 12° 7346, 13° 9004, 14° 0614, 15° 4914, 16° 3553, 17° 0459, 18° 4986, 19° 4287, 20° 9676
El Primero
Cabeza: 7595
1° 7595, 2° 1523, 3° 7247, 4° 9819, 5° 2579, 6° 5603, 7° 7513, 8° 3571, 9° 8646, 10° 9184, 11° 9948, 12° 5455, 13° 3935, 14° 4091, 15° 8092, 16° 8156, 17° 1269, 18° 1739, 19° 6900, 20° 6609
La Matutina
Cabeza: 4942
1° 4942, 2° 5512, 3° 1906, 4° 7623, 5° 9396, 6° 4418, 7° 4855, 8° 0120, 9° 4193, 10° 4640, 11° 7099, 12° 8785, 13° 0906, 14° 3795, 15° 9592, 16° 4826, 17° 2098, 18° 2126, 19° 0482, 20° 2763
La Vespertina
Cabeza: 2073
1° 2073, 2° 0531, 3° 4274, 4° 7832, 5° 5598, 6° 9166, 7° 7654, 8° 5695, 9° 4064, 10° 7549, 11° 5216, 12° 9410, 13° 7367, 14° 7809, 15° 0298, 16° 0796, 17° 7769, 18° 8816, 19° 0210, 20° 3747
La Nocturna
Cabeza: 9020
1° 9020, 2° 7503, 3° 5040, 4° 3131, 5° 6735, 6° 7311, 7° 7729, 8° 0624, 9° 6171, 10° 0167, 11° 0727, 12° 7054, 13° 5075, 14° 5567, 15° 3679, 16° 8972, 17° 1298, 18° 2303, 19° 8029, 20° 4856
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 7563
1° 7563, 2° 9374, 3° 1410, 4° 3249, 5° 1349, 6° 9345, 7° 6550, 8° 9832, 9° 6583, 10° 7087, 11° 4716, 12° 0202, 13° 1449, 14° 7975, 15° 8134, 16° 3253, 17° 8655, 18° 1201, 19° 9652, 20° 8889
El Primero
Cabeza: 8242
1° 8242, 2° 8250, 3° 7398, 4° 2194, 5° 7108, 6° 1411, 7° 3165, 8° 9992, 9° 8747, 10° 3858, 11° 4224, 12° 6883, 13° 2270, 14° 1628, 15° 2124, 16° 5726, 17° 6776, 18° 5795, 19° 0171, 20° 3663
La Matutina
Cabeza: 4991
1° 4991, 2° 3269, 3° 0171, 4° 3313, 5° 7827, 6° 1279, 7° 2710, 8° 8696, 9° 4738, 10° 5678, 11° 2036, 12° 9543, 13° 1989, 14° 9101, 15° 3099, 16° 5651, 17° 6952, 18° 4123, 19° 9623, 20° 3399
La Vespertina
Cabeza: 4001
1° 4001, 2° 6653, 3° 1068, 4° 4166, 5° 9092, 6° 5256, 7° 8415, 8° 8234, 9° 9521, 10° 3126, 11° 6182, 12° 0599, 13° 0589, 14° 5598, 15° 3285, 16° 5489, 17° 8928, 18° 9229, 19° 7187, 20° 3391
La Nocturna
Cabeza: 6204
1° 6204, 2° 0762, 3° 4738, 4° 8808, 5° 5309, 6° 8600, 7° 2255, 8° 0419, 9° 8844, 10° 4224, 11° 3105, 12° 6467, 13° 4845, 14° 3098, 15° 8269, 16° 3655, 17° 0548, 18° 4154, 19° 3115, 20° 4619
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Leé más
Quiniela de Córdoba HOY: resultados del 15 de octubre de 2026
Quiniela de la Ciudad HOY: resultados del 15 de octubre de 2026
Quiniela Provincia de Buenos Aires HOY: resultados del 15 de octubre de 2026
-
TAGS
- Juegos de Azar
- Quiniela
Noticias relacionadas