El Ministro de Defensa de la Nación visitó Neuquén: ¿a qué vino?

El ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti , visitó este martes la ciudad de Neuquén y participó del acto por el 89° aniversario del Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo”.

Presti sostuvo señaló, en su cuenta oficial de X, que estuvo en la capital provincial con motivo de la ceremonia por el aniversario en la unidad de combate del Ejército Argentino perteneciente a la VI Brigada de Montaña y símbolo de la presencia militar en la Patagonia desde su llegada a Covunco, el 13 de octubre de 1937, cuando se convirtió en el primer asentamiento permanente en la región.

“En este regimiento comencé mi carrera militar en 1987, como subteniente, y me formé como Cazador de Montaña”, recordó Presti.

El funcionario nacional dijo que “volver a esta unidad es reencontrarme con mis raíces, mis primeros años de servicio y una etapa de formación y experiencias que dejaron una huella profunda en mi vida profesional y que hoy siguen acompañándome en mi función como Ministro de Defensa”.

Su paso por Neuquén

Carlos Presti es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa. A partir del 10 de diciembre de 1983 a la fecha , ningún militar había ocupado esa cartera en un gobierno democrático. El presidente Javier Milei lo designó por decreto y asumió el 12 de diciembre del 2025.

El actual titular de la cartera de Defensa comenzó su trayectoria militar en el Regimiento de Infantería de Montaña 10 de Covunco, un regimiento histórico declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2007.

"Es un orgullo para esta unidad histórica que alguien que haya pertenecido a esta institución hoy presida las Fuerzas Armadas", destacó desde Buenos Aires Francisco León Racedo; bisnieto del prócer del cual la unidad tomó su nombre.

Se destacó en el RIM 10 de Covunco como Subteniente, donde se especializó en Montaña y se convirtió en Cazador de Montaña. Luego, obtuvo el pase a Córdoba, donde se convirtió en Paracaidista y Comando.

Como jefe de las Fuerzas Armadas, Presti visitó en algunas oportunidades la unidad, destacando su papel de custodio de la Patagonia Argentina.

Francisco Racedo dijo en el momento que fue designado Ministro de la Nación: "Es un orgullo para nosotros que esta unidad haya sido el punto de partida para la carrera de Presti. Y agregó: "Estamos seguros de que seguirá trabajando para defender los intereses de la nación y de esta región neuquina".