Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa

Carlos Alberto Presti , designado el sábado como nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri , es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa.

Con el nombramiento de Presti como nuevo ministro de Defensa, el presidente Javier Milei rompió un patrón que se mantuvo desde el retorno de la democracia: ningún militar había ocupado esa cartera en un gobierno democrático.

Desde diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín inició su presidencia, todos los ministros de Defensa fueron civiles, según el registro oficial del Estado.

El dato cobra relevancia en un contexto político marcado por el nombramiento de Presti, un militar de carrera con amplia experiencia institucional.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

El actual ministro Luis Petri, por su parte, dejará el cargo en breve, ya que fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre.

“Las FF.AA. deben estar a la altura del nuevo rol protagónico del país”

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, fue designado como nuevo ministro de Defensa, ocasión en la que remarcó que las Fuerzas Armadas “tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei”.

Tras ser nombrado en el cargo, el flamante titular de la cartera castrense utilizó sus redes sociales para agradecer al mandatario y a su predecesor.

“Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años”, expresó Presti en su mensaje, donde también reiteró su visión sobre el papel de las instituciones militares en el contexto internacional.

