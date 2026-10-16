Murió Fernando Confessore, uno de los meteorólogos más conocidos de los noticieros

El meteorólogo, periodista e investigador científico tenía 58 años.

Este viernes por la mañana se conoció la muerte de Fernando Confessore, uno de los históricos meteorólogos de la televisión argentina.

Confessore era un reconocido periodista y tenía una larga trayectoria con más de 30 años al aire de TN y eltrece. También había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional.

El meteorólogo, periodista e investigador científico tenía 58 años . La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia.

Había sido parte del Servicio Meteorológico Nacional desde el año 1992 a 1994. Durante su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En Artear, además de hablar del pronóstico formaba parte del equipo de TN Campo.

Noticia en desarrollo.