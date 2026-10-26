"Acá no hay violencia de género": levantaron la perimetral de Facundo Moyano y cuestionó a la Justicia

El exdiputado habló del escandaloso episodio que protagonizó con su novia Candela, y además criticó a los medios de comunicación.

Semanas atrás, la pareja volvió a mostrarse públicamente y alimentó las versiones sobre el futuro de su vínculo.

El sindicalista y exdiputado, Facundo Moyano , confirmó este lunes al mediodía que la Justicia levantó la medida perimetral que mantenía contra él donde se le prohibía el acercamiento a su pareja, Candela Arizaga, con quien protagonizó un escándalo episodio en plena madrugada hace unos meses.

"Ya no había más elementos para sostener y ya la puedo ver a Candela con normalidad, más allá que sigue la investigación por violencia de genero y privación ilegítima de la libertad", dijo entre risas, lo que provocó la reacción inmediata de los periodistas.

Fue así que explicó que la risa era por el rol de la Justicia, a la que cuestionó por su accionar ante la situación. "La Justicia tendría que poner recursos y se deberían conocer las caras de quienes cometen delitos y violencia de genero", señaló.

"Quiero que se conozcan nombres y caras de victimarios de este país, porque les sirve visibilizar mi cara pero acá no hay violencia de género", dijo.

"Es una cuestión mediática porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real", expuso.

La declaración del sindicalista estaba prevista para el jueves 22 de octubre, previo a la audiencia de Arizaga, pero su defensa acudió hasta el Juzgado para informar que tenía fiebre, por lo que no podía presentarse, por lo que se determinó la nueva fecha.

Luego de su declaración se acercó la joven al edificio judicial, quien solicitó el cese de la perimetral en contra de Moyano y ratificó que no sufrió violencia de género.

"A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar", indicó la joven tras la audiencia a los medios.

Facundo Moyano y Arizaga se mostraron de vacaciones juntos

Semanas atrás, la pareja volvió a mostrarse públicamente y alimentó las versiones sobre el futuro de su vínculo. Incluso, trascendieron comentarios sobre un posible compromiso de casamiento, en medio de la controversia que rodea al dirigente político y a la modelo.

La información se conoció a través de Carlos Salerno, según trascendió, una fotografía difundida por Moyano, en la que aparece junto a Arizaga en Madrid, habría provocado malestar en el ámbito judicial.

El caso tomó relevancia porque, sobre él pesaba hasta hoy la perimetral con impedimento de contacto o acercarse a menos de 300 metros de ella.

La Justicia había impuesto la medida tras el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, que dio origen a la causa judicial.

Ese día, Arizaga salió corriendo del edificio de Avenida del Libertador donde reside Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad. Uno de los agentes que intervino aseguró que la joven le manifestó que su pareja la había golpeado y mantenido encerrada contra su voluntad.

El exdiputado fue detenido y recuperó la libertad horas después, sujeto a una serie de medidas cautelares.