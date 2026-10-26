El Niño no da tregua: cerraron 14 pasos fronterizos y el temporal cortó puentes y caminos

las lluvias extraordinarias y la crecida de los ríos provocaron el cierre de las fronteras en el norte del país en las últimas horas.

Misiones, en alerta: cerraron 14 pasos fronterizos y el temporal cortó puentes y caminos.

Los efectos del fenómeno de El Niño siguen castigando con fuerza a varias zonas del país, donde las lluvias extraordinarias y la crecida de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay provocaron el cierre de 14 pasos fronterizos fluviales en Misiones. El relevamiento policial del domingo 25 de octubre identificó además ocho sectores afectados por cortes, restricciones o desbordes de arroyos.

El temporal obligó a evacuar a 154 personas y dejó 124 viviendas afectadas entre el jueves y el domingo. Sin embargo, el parte actualizado a las 19 del domingo confirmó que todas las personas evacuadas ya habían regresado a sus casas y no quedaban familias evacuadas.

Las complicaciones alcanzaron al turismo: el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú seguirá cerrado este lunes 26, por segundo día consecutivo. La reapertura dependerá de la evolución del río y de que estén garantizadas las condiciones de seguridad para visitantes y trabajadores.

Los cruces fluviales y el cierre en Cataratas

El informe del domingo contabilizó diez cruces suspendidos sobre el río Paraná, con servicios afectados en Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi. Sobre el Uruguay figuraban cerrados los de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.

El relevamiento policial del domingo a las 7 registró 14 cruces fluviales cerrados y nueve puentes con la circulación interrumpida (Foto: Agencia NA / Policía de Misiones)

En Puerto Iguazú, el río Iguazú había alcanzado una altura de 28 metros, mientras continuaba suspendido el servicio fluvial internacional.

En el Parque Nacional Iguazú, las autoridades extendieron para este lunes la restricción del Circuito Superior ante el aumento del caudal, que por la mañana rondaba los 17.000 metros cúbicos por segundo. El monitoreo continuará para determinar cuándo podrá habilitarse nuevamente el recorrido.

Los puentes y caminos afectados

A las 7 del domingo, el relevamiento registraba nueve puentes con circulación interrumpida. Una hora después se habilitó el puente Tabay, en la ruta provincial 7, en Jardín América, para vehículos de hasta 20 toneladas.

Entre los puntos afectados figuraban el puente sobre el arroyo Garupá, en la ruta provincial 204; el Yabebiry, entre Mártires y Colonia Santo Domingo Savio; y el Yabotí, cuyo desborde impedía llegar al Parque Provincial Moconá.

La crecida del Piray Miní complicó conexiones en Colonia Victoria y 9 de Julio. En Alba Posse, el puente alternativo sobre el Pindaytí, en la ruta provincial 2, quedó reservado para vehículos de emergencia.

El parte incluyó desbordes en Corpus Christi y Comandante Andresito, además de un camino interrumpido por un desmoronamiento en Colonia Sierra Oro, Campo Ramón. Las rutas nacionales 12 y 14 continuaban habilitadas, al igual que los puentes sobre los arroyos Paranaí y Piray Guazú.

El regreso de las familias y los daños del temporal

La actualización del domingo por la tarde confirmó el retorno de las personas evacuadas, que habían sido alojadas en casas de familiares, un salón comunitario y el edificio de un antiguo hospital.

El Circuito Superior de Cataratas continúa cerrado este lunes por el aumento del caudal; su reapertura dependerá de las condiciones de seguridad (Foto: Parque Nacional Iguazú)

Además de las 124 viviendas afectadas, se contabilizaron daños en una escuela, un comercio y dos vehículos. Cinco familias productoras de Comandante Andresito sufrieron perjuicios en galpones utilizados para la actividad tabacalera.

La Policía provincial mantuvo recursos desplegados en sus 15 unidades regionales, en coordinación con organismos provinciales y municipales. Los efectivos realizaron recorridas preventivas, relevamientos de las zonas vulnerables, controles de tránsito y tareas de asistencia, mientras seguían la evolución de los ríos y arroyos.

Para solicitar ayuda ante una emergencia por el temporal, la fuerza recordó que está disponible el 911.