Con lista única y nuevos integrantes, Lifune ratificó la conducción de Néstor Mingot

El presidente de la entidad fue reelecto en un momento muy especial para el fútbol de la provincia y la zona.

Néstor Fabián Mingot continuará como presidente de la Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) luego de ser reelegido en el marco de la renovación de autoridades de la entidad. El dirigente iniciará así un nuevo período al frente del fútbol neuquino, acompañado por una comisión directiva que se presentó bajo el nombre de Lista Unidad .

La asamblea se hizo el lunes, en la previa de la presentación del Regional Amateur, que será este martes por la tarde en el MNBA de Neuquén capital.

La nueva conducción de Lifune tendrá a Aníbal Villalba (Deportivo Rincón) como vicepresidente primero y a Fabián Vega (Alianza de Cutral Co) como vicepresidente segundo .

Fotos: prensa Lifune facebook

La secretaría estará a cargo de Jorge Romero, mientras que Eduardo Bustos ocupará la prosecretaría.

En el área administrativa y financiera, Marcela de Vicente será la tesorera y Fabiana Cárdenas asumirá como protesorera.

La comisión directiva se completa con Luis Frugone, Cristian Servera, Omar Vielma y Jorge Tamborindegui como vocales titulares. Como vocales suplentes fueron designados Alejandro García, Ariel Koon, Juan Gutiérrez y Sergio Castillo.

Además, la Comisión Revisora de Cuentas estará encabezada por Pablo Toro, acompañado por José Canale como primer vocal y Julio Luna como segundo vocal.

Un nuevo período para la Liga neuquina

La continuidad de Mingot al frente de LIFUNE busca el crecimiento y mayor exposición para el fútbol de la provincia. Durante su gestión, la Liga tuvo participación en distintos escenarios del fútbol federal y amplió la presencia de sus clubes en competencias organizadas por el Consejo Federal.

El nuevo mandato tendrá como uno de los principales desafíos continuar fortaleciendo a las instituciones afiliadas y consolidar el desarrollo del fútbol neuquino, tanto en las categorías formativas como en las competencias de primera división.

La elección también mantuvo como eje la idea de unidad entre los clubes y dirigentes, a partir de una lista que reúne a representantes de distintos sectores de la Liga.

Con la renovación de autoridades, Mingot continuará al frente de LIFUNE junto a un equipo de dirigentes que tendrá la responsabilidad de conducir la actividad durante el próximo período y afrontar los desafíos que plantea el crecimiento del fútbol de Neuquén.