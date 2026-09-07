Detuvieron por abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero: "Deberían investigar qué hizo el día que desapareció"

El hombre ya contaba con otra denuncia en su contra de 2024. La detención generó la reacción de la familia materna de la menor desaparecida.

En abril había sido imputado por otra denuncia realizada en noviembre de 2024.

Un nuevo giro judicial ocurrió en las últimas horas en el marco de la investigación por Guadalupe Lucero , la nena desaparecida hace 5 años en San Luis. Su abuelo paterno fue detenido por una nueva causa por abuso sexual a una menor de edad.

Roque Lucero fue denunciado en 2025 y según indicaron fuentes judiciales a El Chorrillero, este lunes será trasladado a una audiencia de formulación de cargos. En abril había sido imputado por otra denuncia realizada en noviembre de 2024.

En aquella ocasión, la presunta víctima era una joven con discapacidad que había sido menor de edad al momento del hecho. Incluso, durante la investigación se realizó una Cámara Gesell en la que la víctima pudo relatar lo ocurrido.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias del nuevo caso, la edad de la víctima ni la calificación legal que impulsará la Fiscalía.

Por el caso anterior, Lucero no quedó detenido en aquel momento. La querella, encabezada por Soledad Poma de Otaegui, había solicitado medidas restrictivas ante la posibilidad de riesgos procesales. Entre ellas figuraban la prohibición de salir de la provincia y la obligación de realizar presentaciones periódicas para acreditar que permanecía en San Luis.

A esos dos expedientes se suma una tercera denuncia por otro hecho ocurrido en 2016, aunque esa investigación no registró avances.

"Si tuvo algo que ver con lo de Guadalupe espero que se quiebre y lo diga"

La imputación y detención generó la reacción de la familia materna de la menor desaparecida. Tras conocer la acusación, Yamila Cialone y su madre, Silvia Domínguez, se presentaron ante la Justicia Federal para pedir que se revisara qué medidas se habían tomado respecto del abuelo paterno dentro del expediente por la desaparición de la nena.

"Cuando tu hija está desaparecida, no se cubre a nadie. No se duda. No se mira para otro lado. Se investiga todo. A todos", había expresado Cialone.

Por su parte Silvia, en diálogo con TN, dijo que "deberían investigar qué hizo ese día y dónde estaba" el abuelo paterno. "Si tuvo algo que ver con lo de Guadalupe espero que en algún momento se quiebre y lo diga", sostuvo.

Aún así, si no se conocen mayores detalles en la investigación por la desaparición de su nieta, espera que las investigaciones por abuso sexual permitan que las presuntas víctimas obtengan justicia. "Si no tuvo nada que ver, por lo menos las niñas abusadas van a tener justicia", expresó.

Desde la familia Lucero rechazaron cualquier vínculo entre las causas por abuso sexual contra Roque y la desaparición de la menor.

Su abogado, Héctor Zavala Agüero, sostuvo que el hombre había sido investigado exhaustivamente durante los primeros años del expediente federal y mencionó allanamientos, procedimientos en su casa y distintas medidas destinadas a determinar dónde se encontraba el día que su nieta desapareció.

Los avances en el caso de desaparición

En mayo de este año, Soledad Poma de Otaegui, abogada que representa a la mamá de Guadalupe, solicitó ante la fiscalía el análisis del número telefónico de Roque Lucero, sobre todo en los días anteriores y posteriores a la desaparición de su nieta, así como también del recorrido que realizó, pero por ahora no obtuvo respuestas.

Ese mismo mes, el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20.000.000 la recompensa para quienes brinden datos útiles e información que permita dar con el paradero de la menor. El nuevo monto cuadruplica la recompensa anteriorde $5.000.000, que había sido fijada por la Resolución 434/2021, según el mismo texto oficial.

Guadalupe Belén Lucero Cialone fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 a las 19:20 en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

. Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos