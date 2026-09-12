Conmoción: tiene 13 años, recibió un tiro en la cabeza y apuntan a su novio de 16

La adolescente lucha por su vida en Mar del Plata. La fiscalía busca reconstruir los segundos previos al hecho y de quién era el arma.

Una niña de 13 años permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras recibir un disparo en la cabeza el viernes por la noche. El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Camusso al 1700, entre Arana y Goiri y Soler, en el barrio Fortunato de la Plaza. La Justicia investiga lo ocurrido con foco en la posible responsabilidad del presunto novio de la víctima, un adolescente de 16 años.

Según las primeras pericias, la menor se encontraba con el joven en el momento del disparo y ambos estaban manipulando el arma cuando salió el tiro que impactó en la cabeza de la niña. Por el momento, la investigación no puede determinar con certeza si el disparo fue accidental o si hubo intención.

Tampoco está establecido aún de quién era el arma ni cómo llegó a manos de los adolescentes, dos puntos que los investigadores consideran centrales para reconstruir lo ocurrido.

Tras el impacto, la menor fue trasladada en primera instancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde fue estabilizada. Luego una ambulancia la llevó al Hospital Materno Infantil, donde le realizaron una intervención quirúrgica. Actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Investigan a un adolescente de 16 años, como el presunto autor

Las actuaciones en el lugar estuvieron a cargo de la Comisaría 16° de Mar del Plata. La causa quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con la intervención de la fiscal de turno, Mariana Baqueiro. Los investigadores recopilaron testimonios de testigos que pudieron haber presenciado la situación o que estaban en el domicilio al momento del episodio.

El adolescente de 16 años, presunto novio de la víctima, está en el centro de la investigación judicial. La fiscalía deberá determinar en los próximos días si existió negligencia en el manejo del arma, si hubo violencia previa o si el disparo se produjo en circunstancias accidentales. La respuesta a esas preguntas dependerá en gran medida del resultado de las pericias sobre el arma y de los testimonios recabados.

El caso se produce en el marco de una preocupación creciente sobre la circulación de armas ilegales en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior, que en los últimos años dejó un número significativo de víctimas menores de edad involucradas en episodios relacionados con disparos en contextos domésticos o entre conocidos.