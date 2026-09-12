"Hagan plata": cayó el piloto narco que usaba un hidroavión y un patrullero trucho

Presumía sus vuelos y lujos en redes sociales con frases desafiantes, pero su red narco fue desbaratada.

Un piloto civil y acrobático de 29 años fue detenido acusado de liderar una organización narco que operaba entre San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y Rosario , en Santa Fe.

El sospechoso es Maximiliano Nicolás Cafiero , quien en sus redes sociales se presentaba como piloto de avión, publicaba fotos de sus vuelos y compartía frases como "todo lo bueno empieza con un poco de miedo" y "hagan plata y no miren al costado". Ahora está preso y bajo la mira de la Justicia.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense y se llevó a cabo mediante 14 allanamientos simultáneos: 13 en territorio bonaerense y uno en Rosario. La investigación fue encabezada por la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, bajo la intervención de la UFI N° 1 de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio.

Según la causa, Cafiero habría adquirido por USD 70.000 un hidroavión experimental anfibio Lasermaster que utilizaba para trasladar los cargamentos de droga de una ciudad a la otra.

Una vez llegada la mercadería, la ocultaba en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en las afueras de Rosario, que funcionaba como base logística de la organización. El aparato fue secuestrado durante los allanamientos.

El falso patrullero, el padre administrador financiero y los seis detenidos

El hidroavión no era el único recurso de la banda para evitar ser descubierta. Cafiero también se movilizaba en un Mercedes Benz C250 acondicionado como un falso patrullero, equipado con balizas policiales y un sistema de sirenas instalado en la parrilla frontal, para eludir los controles viales durante sus traslados entre Santa Fe y Buenos Aires. El vehículo también fue secuestrado.

El operativo terminó con la detención del presunto líder y la aprehensión de otras cinco personas: M. C. S. (35), acusada de tareas de ocultamiento; E. G. (27), imputada por comercialización de estupefacientes; L. I. G. (49), señalada como vendedora al menudeo; J. R. C. (52), sindicado como integrante de la red de venta; y W. A. C. (18), imputada por distribución local. Una séptima persona, N. C. A. (17), fue notificada por tenencia simple y quedó en libertad.

También fue notificado y liberado G. A. O. C. (60), padre del principal acusado, señalado como administrador financiero de la organización. Fue imputado además por tenencia ilegal de un arma de fuego hallada en la vivienda conocida como "La Casa Barco".

Durante los 14 procedimientos se secuestraron más de 2,1 kilos de cocaína —en un trozo compacto y 306 envoltorios— y 1,8 kilos de marihuana en cuatro trozos y seis paquetes. También se incautaron tres armas de fuego con numeración suprimida: un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada. Además, $4.050.000 en efectivo, cinco celulares, una balanza de precisión y materiales de embalaje para estupefacientes.

La Justicia mantiene activas órdenes de captura internacional y pedidos de detención contra otros dos presuntos distribuidores directos de la red logística, que aún no fueron aprehendidos.