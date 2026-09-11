Qué es la "droga del miedo": los graves efectos que puede causar

Un operativo contra el narcomenudeo en un barrio de Tolosa encendió las alarmas de la Justicia bonaerense tras el secuestro de brolanfetamina (DOB).

La brolanfetamina es una potente droga que se encuentra fuera del circuito tradiciones del narcotráfico en barrios populares de Argentina.

Un reciente procedimiento policial contra el narcomenudeo realizado en el barrio La Bajada II de Tolosa, en el partido de La Plata, derivó en el hallazgo de una sustancia poco habitual para los investigadores y la justicia argentina: la brolanfetamina, popularmente bautizada como "la droga del miedo" .

Durante el allanamiento, dispuesto por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 18 a cargo del fiscal Hugo Tesón, las fuerzas de seguridad secuestraron una bolsa con 128 gramos de un compuesto granulado en polvo que reaccionó de manera compatible con este alucinógeno .

De acuerdo con lo reportado por Infocielo, la investigación se inició tras la declaración brindada por una imputada en otra causa por venta de estupefacientes. La comitiva policial irrumpió en dos inmuebles de la zona e incautó cocaína, marihuana, balanzas de precisión y la bolsa con la sustancia sintética. El procedimiento culminó con la detención de dos personas de 43 y 75 años, acusadas del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante el registro en La Bajada II, un grupo de residentes atacó al personal policial arrojando bombas caseras, lo que requirió la intervención de las Fuerzas Especiales de la provincia para contener el incidente y resguardar las evidencias.

La alerta central radicó en la naturaleza del material secuestrado, ya que la brolanfetamina en polvo no forma parte del circuito tradicional de narcomenudeo en barrios populares.

Qué es la brolanfetamina (DOB) y cuáles son sus graves efectos

La brolanfetamina —identificada químicamente como 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina o DOB— es una droga sintética alucinógena y psicotrópica perteneciente a la familia de las fenetilaminas. Según consigna la enciclopedia Wikipedia, la sustancia fue sintetizada en la década de 1960 por el químico estadounidense Alexander Shulgin y carece por completo de uso terapéutico o medicinal legal.

Su denominación popular como "droga del miedo" o "píldora del miedo" responde a los severos trastornos psíquicos y físicos que puede desencadenar en el consumidor:

Efectos alucinógenos de larga duración: A diferencia de otras sustancias sintéticas como el LSD o el éxtasis, la brolanfetamina posee una elevada potencia y sus manifestaciones psicodélicas pueden prolongarse de forma ininterrumpida entre 18 y 30 horas.

Ataques de pánico y paranoia: La fuerte estimulación sobre los receptores serotoninérgicos suele generar estados de ansiedad extrema, alucinaciones aterradoras y episodios psicóticos agudos.

Riesgo cardiovascular y físico: Provoca vasoconstricción periférica grave, hipertensión arterial, taquicardia, náuseas e hipertermia, lo que eleva exponencialmente el peligro de toxicidad o colapso físico.

Por qué la "droga del miedo" es tan rara en Argentina

La presencia de brolanfetamina en el circuito local de estupefacientes ha sido históricamente marginal y esporádica. De acuerdo con análisis de portales especializados como Psicología y Mente, el consumo de esta sustancia psicoactiva se vincula habitualmente a un rango etario joven de poder adquisitivo medio o alto, asociándose a entornos de fiestas electrónicas o eventos nocturnos específicos.

Asimismo, la producción de DOB requiere procesos de síntesis química complejos y precursores específicos que limitan su fabricación masiva en laboratorios clandestinos locales. En la Argentina, los escasos antecedentes registrados sobre esta droga corresponden a pequeñas dosis impregnadas en troqueles de papel secante o como elemento adulterante en falsas pastillas de LSD y éxtasis.

Por este motivo, el hallazgo de más de cien gramos de brolanfetamina pura en formato granulado en Tolosa representa un hecho sin parámetros previos en las causas judiciales bonaerenses. La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para confirmar definitivamente el análisis químico en laboratorio y establecer los canales de abastecimiento de esta sustancia en el Gran La Plata.