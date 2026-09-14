Ganó $22 millones, le dijeron que fue un error y los demandó: ahora tienen que pagarle una fortuna

El apostador reclamó su premio en 2022 y se negaron a pagarle. Ahora la Justicia ordenó abonar el premio y aplicó una multa.

Frente a la negación del pago, el hombre esperó a hablar con el encargado, quien le ofreció una suma menor a la que había ganado.

Un hombre reclamó en un bingo que había ganado $22 millones, le dijeron que fue un error de la máquina y el apostador fue a juicio. La Justicia hizo lugar a su demanda y ordenó que deberán pagarle una indemnización millonaria.

Según explicó Ricardo Campaña, abogado del apostador , el hecho ocurrió en junio de 2022, cuando su cliente, que concurría al bingo con regularidad, obtuvo un premio de “22 millones y pico, casi 23 millones".

En aquel momento, desde el establecimiento de la ciudad de Bahía Blanca le dijeron al hombre que no iban a pagarle el monto que figuraba en el ticket porque, según sostenían, se trataba de un error de la máquina . "Él insiste, yo tengo el ticket, esto no lo inventé, acá está el ticket", relató Campaña. Solo le pagaron los 10 mil pesos de un sólo ticket ganador y le dijeron que se retire.

Frente a la negación del pago, el hombre esperó a hablar con el encargado del bingo al día siguiente, quien le ofreció una suma menor a la que había ganado. El rechazó la propuesta y exigió el pago total. Como respuesta, el bingo le prohibió la entrada y el caso se judicializó.

"No, yo tantas veces he jugado y he perdido. Ahora que gano quiero cobrar", recordó Campaña que manifestó su cliente.

Qué ocurrió en el bingo el día que el apostador ganó más de 20 millones

El 13 de agosto de 2022, el denunciante estaba jugando en una tragamonedas, donde los premios dependen exclusivamente del azar.

Es un dispositivo de juego en el que se apuesta dinero para conseguir una combinación ganadora de símbolos. En una de esas jugadas, la máquina comenzó a sonar y de repente salieron dos tickets de la ranura: uno por $10 mil y el otro por $22.898.627,80.

Cuando reclamó, el establecimiento dijo que fue un error y le pagaron el de menor valor. El bingo verificó que el comprobante había sido efectivamente emitido por la máquina, aunque mantuvo su postura de que el importe era producto de un error, ya que el premio mayor previsto era de alrededor de $125.000, explicó el abogado.

El bingo no le quiso pagar un millón y ahora le tiene que pagar el triple.

Cuando el caso llega a la Justicia, la defensa del bingo argumentó que el ticket millonario era inválido por un supuesto mal funcionamiento y que el premio máximo de la máquina era de $125.000.

Sin embargo, el juez consideró que la empresa no pudo probar ninguna falla concreta y que el riesgo de error en el sistema debía ser asumido por el proveedor, no por el consumidor.

Ahora, la Justicia hizo lugar a la demanda y estableció una actualización del monto reclamado, además de reconocer distintos conceptos indemnizatorios. "Hizo lugar a la demanda, estableció un ajuste de ese importe", explicó Campaña, quien agregó que también se aplicaron daños punitivos y daño moral, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

El monto millonario que el bingo deberá pagarle al apostador

La sentencia del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca rechazó los argumentos del bingo y ordenó el pago del premio completo, actualizado por inflación desde la fecha del hecho, más intereses.

Además, el juez reconoció un daño moral de $5 millones por el destrato y la exclusión del cliente, y aplicó una multa de $4,3 millones en concepto de daño punitivo por la prohibición de ingreso, considerada una represalia discriminatoria.

El bingo todavía puede apelar la resolución. Sin embargo, según explicó el abogado, al tratarse de una causa en la que se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, la empresa debe depositar el monto de la condena antes de apelar. Ese dinero quedaría sujeto a lo que finalmente determine la Justicia.