Al momento de evaluar la adquisición de una moto usada , es importante saber cuál es su kilometraje ideal.

El kilometraje ideal para comprar una moto usada: cuáles son los km y los 4 aspectos clave a tener en cuenta

Además del kilometraje de la moto usada , es importante considerar otros factores a la hora de adquirirla, como el estado técnico de la unidad, su historial de uso y mantenimiento , y el perfil del anterior usuario. Pero, ¿cuál es el kilometraje ideal que se debe considerar para comprar una moto usada ?

El kilometraje ideal para adquirir una moto usada varía según el modelo:

Además del kilometraje de la moto usada, es importante considerar otros factores a la hora de adquirirla, como ser el estado técnico de la unidad, su historial de uso y mantenimiento.

El kilometraje es sólo uno de muchos factores que indican el desgaste. Otros aspectos como el tipo de uso (ciudad vs. ruta), condiciones de manejo y la calidad del mantenimiento son igualmente importantes.

A la hora de adquirir una moto usada, es conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Revisar el estado general de la moto : observar detenidamente la moto en busca de arañazos, abolladuras o marcas de repintado, señales que podrían indicar que la moto se cayó o bien de que fue descuidada.

: observar detenidamente la en busca de arañazos, abolladuras o marcas de repintado, señales que podrían indicar que la se cayó o bien de que fue descuidada. Eefectuar una inspección mecánica: escuchar el motor al encenderlo, revisar el nivel y el estado del aceite y buscar posibles fugas.

Sistema eléctrico: verficar que todas las luces funcionan, corroborar que la batería esté en buen estado y que no haya corrosión en los terminales.

Neumáticos y frenos: revisar el desgaste de la banda de rodadura y probar los frenos para asegurarse de que responden bien.

Documentación: solicitar el historial de mantenimiento y asegurarse de que la moto no tenga multas pendientes o deudas asociadas.

Comparación de precios: realizar una investigación de precios de mercado de modelos similares para asegurarse de que no se está pagando de más.

El kilometraje ideal para adquirir una moto usada varía según el modelo.

Creció exponencialmente el mercado de motos 0km en la Argentina

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en julio de 2026 se patentaron 71.217 motovehículos en Argentina, un 3,4% más que en junio 2026 y un 30,4% más que en julio de 2025. Así, el acumulado del 2026 llega a 511.986 unidades, un 41,9% más que en el mismo período de 2025.

Honda Wave sigue siendo el líder de un mercado dominado por el segmento de 110 centímetros cúbicos. En julio de 2026, las 10 motos 0 km más vendidas fueron las siguientes: