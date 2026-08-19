Un sacerdote chocó a varios jóvenes en moto y escapó: la insólita excusa que dio a la policía

Los chicos regresaban de jugar al pádel cuando fueron embestidos por una camioneta blanca.

Los jóvenes circulaban en moto por Sumampa cuando fueron embestidos por una camioneta durante la noche.

Un grupo de jóvenes que circulaba en moto fue embestido por una camioneta. Pero el conductor siguió viaje sin detenerse a asistir a los heridos y fue encontrado horas más tarde. El conductor de la camioneta resultó ser un conocido sacerdote.

Los motociclistas quedaron tendidos sobre el asfalto después del impacto. A pesar de los golpes y las lesiones, todos permanecieron conscientes y lograron pedir ayuda.

Más tarde se confirmó que estaban fuera de peligro, y para sorpresa de todos el conductor de la camioneta resultó ser un conocido sacerdote , quien quedó demorado y dio una llamativa explicación sobre lo ocurrido.

Cómo fue el accidente protagonizado por el sacerdote

El episodio se produjo cerca de las 21horas del martes en la intersección de la Ruta Provincial N°1 y la Avenida Nuestra Señora de la Consolación, en la ciudad de Sumampa. Los jóvenes regresaban después de disputar un partido de pádel. Antes de volver a sus casas, habían decidido pasar por la vivienda de un amigo que se encontraba enfermo.

En ese trayecto apareció una camioneta blanca que llevaba un rosario en la caja. De acuerdo con la denuncia presentada por Cristian Galván, padre de uno de los heridos, el vehículo embistió las motos y provocó la caída de los ocupantes.

"Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda”, relató Galván. El hombre contó que se asustó al encontrar a su hijo con el rostro ensangrentado y solicitó la intervención inmediata de la Policía.

El conductor era el sacerdote Miguel Espíndola

Uno de los heridos fue identificado como Jeremías Galván. Su padre realizó la denuncia y pidió que se implementaran controles para encontrar la camioneta involucrada. A partir de la descripción aportada por las víctimas, los agentes dispusieron un cierre de rutas y comenzaron a buscar el vehículo. La principal referencia era su color blanco y el rosario que llevaba en la parte trasera.

La camioneta fue localizada horas después en la ciudad de Pinto. Al identificar al conductor, los investigadores comprobaron que se trataba del sacerdote Miguel Espíndola.

“Grande fue mi sorpresa”, expresó Cristian Galván al enterarse de quién manejaba. También confirmó que su hijo y los demás jóvenes continuaban con dolores, pero ninguno presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Los testimonios recogidos hasta el momento sostienen que Espíndola no se detuvo después del impacto. La Justicia intenta determinar si advirtió el choque y por qué continuó su recorrido.

La insólita explicación del sacerdote

Cuando fue encontrado, el sacerdote habría asegurado que llevaba la música muy alta y que por ese motivo no se dio cuenta de que había embestido a los motociclistas.

La causa quedó bajo la intervención de la fiscal Fernanda Vittar, quien ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir el recorrido de la camioneta y establecer las circunstancias del choque.

Entre las diligencias dispuestas se encontraba un control de alcoholemia al conductor. El procedimiento debía quedar registrado en video y realizarse en presencia de dos testigos. Espíndola quedó demorado preventivamente, aunque habría recuperado la libertad durante las horas posteriores.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad del sacerdote tanto en el choque como en su decisión de retirarse sin asistir a los heridos.