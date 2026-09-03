Cuánto vale tu auto usado en septiembre 2026: todos los precios actualizados, modelo por modelo

El mercado argentino permite conseguir unidades por menos de $12.000.000 . Los valores y los más vendidos en el último mes.

Ante las dificultades para acceder a líneas de crédito convenientes, el mercado de autos usados suele ser en Argentina la primera opción para quienes buscan tener movilidad. Sus precios, mucho más accesibles que un modelo nuevo, pueden variar según el estado de conservación, el kilometraje, la ubicación del vehículo, su historial de mantenimiento y las condiciones particulares de cada operación.

Pese a la suba de precios empujada por los valores de los 0 KM, aún se consiguen vehículos de segunda mano por menos de $12.000.000. Así lo informa la Cámara de Comercio Automotor (CCA) en su listado actualizado con los valores de referencia. Como es de esperar, las unidades con mayor equipamiento, motorización superior o año de fabricación más reciente presentan precios más elevados.

Tomando como referencia unidades modelo 2015 y los valores promedio elaborados por la CCA , estos son los diez autos usados más accesibles del mercado argentino:

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.449.000

Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.541.000

Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $9.259.000

Renault Sandero 5p 1.6: $9.576.000

Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $9.598.000

Volkswagen Up! 3p 1.0 Take: $9.752.000

Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.855.000

Nissan March 5p 1.6 Active: $10.329.000

Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.387.000

Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.382.000

El valor de un auto usado dependerá de su estado, el kilometraje y el mantimiento, entre otros factores.

Cuáles son los autos usados más vendidos del país

La venta de autos usados no pudo escapar a la caída generalizada del mercado automotriz y cerró agosto 2026 en baja. Según los datos de la CCA, en el octavo mes del año se transfirieron 155.246 unidades, un 7,33% menos que el mismo mes de 2025 y una retracción del 1% respecto a julio pasado.

Los datos en lo que va del año también son negativos: en los primeros ocho meses, se comercializaron 1.203.684 unidades, una baja del 4,87% comparado con igual período de 2025 (1.265.292 unidades). En cuanto a modelos, el Volkswagen Gol y Trend volvió a ser el más vendido en agosto 2026, con 8.647 unidades transferidas. A continuación, el top ten de los modelos usados más requeridos en el octavo mes del año:

Volkswagen Gol y Trend: 8.647 unidades

Toyota Hilux: 5.758 unidades

Chevrolet Corsa y Classic: 4.418 unidades

Ford Ranger: 4.193 unidades

Volkswagen Amarok: 4.039 unidades

Peugeot 208: 3.493 unidades

Ford EcoSport: 3.143 unidades

Toyota Corolla: 3.041 unidades

Ford Ka: 2.889 unidades

Fiat Palio: 2.837 unidades

En agosto, se vendieron 155.246 autos usados, una baja interanual de 7,33%.

Las ventas por provincias

Al analizar el comportamiento del mercado de usados por jurisdicción, solo Santiago del Estero (+6,7%) y Jujuy (+0,7%) muestran un incremento de ventas entre el período enero-agosto 2026. Todas las demás registran bajas que llegan a más del 20%:

Santa Cruz: -21,44%

Formosa: -13,72%

La Rioja: -11,96%

Misiones: -10,84%

Chubut: -10,424%

Tucumán: -8,67%

San Luis: -8,06%

Neuquén: -8,27%

Tierra del Fuego: -7,39%

Salta: -7,01%

La Pampa: -6,59%

Pcia. Bs.As.: -5,54%

Entre Ríos: -5,32%

CABA: -5,30%

Chaco: -4,22%

Catamarca: -4,26%

Santa Fe: -2,94%

Córdoba: -2,70%

Corrientes: -1,06%

San Juan: -0,83%

Río Negro: -0,54%

Mendoza: -0,46%

En lo que va del año, la venta de autos usados cayó casi un 5%.

“El mercado está duro, difícil”

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, se refirió a la caída en las ventas y se mostró poco optimista con un posible repunte a corto plazo. “No creemos que en los próximos meses la situación cambie. Esperamos que las ventas se mantengan y lleguemos a finales de año con un porcentaje de ventas parecido a 2025”, dijo.

El directivo remarcó que “las agencias tienen un stock importante de productos, pero el mercado está duro, difícil”. “El público está muy cuidadoso con su dinero al momento de adquirir un auto usado. En estos últimos meses los precios se han acomodado y la gente lo sabe”, sostuvo.

A la hora de enumerar las causas en la baja de las ventas, Lamas señaló que las “diferentes instituciones bancarias no ofrecen tasas competitivas que seduzcan al futuro cliente, por el contrario son tasas que no tienen relación con la actualidad, lamentablemente la gente detiene la compra”.