La futura Amarok que llegará a Argentina apareció en un exposición agropecuaria y dejó ver algunos detalles

El nuevo modelo de la pick-up de Volkswagen hizo su aparición con camuflaje en Brasil. Cuándo saldría a la venta.

La firma alemana Volkswagen realizó la primera presentación pública de la nueva generación de la Amarok , una de las pick-ups más vendidas de la Argentina y la región. El flamante modelo , que saldrá a la venta el año que viene, apareció camuflado durante el Festival del Peón de Barretos , una de las principales exposiciones agropecuarias de Brasil .

“ América del Sur dejó de ser solamente un mercado consumidor para ayudar a definir el futuro de las pick-ups de Volkswagen. Después de 16 años de éxito de Amarok en la región, sabemos cuán estratégico es este mercado para nuestro crecimiento y, por eso, estamos invirtiendo para ampliar nuestra relevancia”, afirmó Alexander Seitz , Chairman Ejecutivo de Volkswagen para Sudámerica .

“La futura Amarok está siendo desarrollada a partir de las necesidades de los clientes sudamericanos , para uno de los entornos más exigentes del mundo”, añadió en la presentación hecha en el país vecino, pese a que se fabricará en la planta de Pacheco de la provincia de Buenos Aires.

La futura generación apareció con un camuflaje que dejó ver poco.

Cómo fue la primera aparición pública de la nueva Amarok

Volkswagen mantiene en suspenso sobre la futura Amarok. En su primera aparición pública lució un camuflaje diseñado por el equipo regional de la automotriz y que rindió homenaje a distintos paisajes, animales y elementos culturales de América del Sur, como la Patagonia, las Cataratas del Iguazú, la Amazonia, las Líneas de Nazca de Perú, las veredas de Copacabana y los moáis de la Isla de Pascua de Chile.

La fauna y flora locales, así como elementos vinculados al campo y a la cultura sudamericana, también formaron parte de la composición: sombrero, botas, ganado, cactus, literatura de cordel y líneas topográficas ayudan a conectar el agro, las ciudades y los diferentes terrenos presentes en la región.

Además de ocultar las principales formas de la próxima generación de la pick-up, el camuflaje representó gráficamente el territorio para el cual está siendo desarrollada la nueva Amarok. La firma adelantó que algunos de esos motivos aparecerán en el vehículo definitivo como pequeños detalles ocultos, aunque no precisó cuáles ni en qué sectores estarán ubicados. Esto se mantiene entre los secretos que guarda la automotriz alemana.

El nuevo modelo fue presentado en el Festival del Peón de Barretos.

Qué se sabe de la próxima Amarok y cuándo llegará al mercado

De todos modos, la exhibición permitió observar por primera vez las proporciones generales del modelo que reemplazará al actual. Uno de los cambios más notables es en el frente, con una parrilla más ancha, con tres divisiones, y encima de ellas las luces LED que identifican a los últimos modelos de la marca. De perfil, se notan los pasaruedas bien marcados y las barras en el techo, con llantas que combinan negro y cromado.

La nueva Amarok surge de un desarrollo conjunto entre Volkswagen y la automotriz china SAIC. Si bien aún no hay datos oficiales sobre la motorización, Marcellus Puig, CEO de Volkswagen Argentina, confirmó que el motor V6 no continuará en la próxima generación y tendrá un propulsor híbrido enchufable. Para las versiones de entrada de gama, mantendrán una opción diésel.

El comunicado difundido durante la presentación ubica ahora su lanzamiento en el segundo trimestre de 2027. Para producirla, Volkswagen anunció una inversión de US$580 millones en el parque industrial de General Pacheco. El proyecto contempla una capacidad estimada de 80.000 unidades anuales y al menos un 50% de componentes regionales, con la Argentina, Brasil y el resto de América Latina como sus mercados prioritarios.

El frente con parrilla más amplia, una de las primeras novedades.

La Amarok se fabrica de manera ininterrumpida en General Pacheco desde 2010. En 16 años alcanzó las 800.000 unidades producidas, de las cuales más de 465.000 fueron exportadas a más de 100 países. Es el vehículo más producido en la historia de la marca, uno de los principales referentes del segmento de pick-ups medianas en la región.