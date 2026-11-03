Video: robó cables de alta tensión con una peligrosa maniobra y quedó filmado por las cámaras de seguridad

El delincuente protagonizó una peligrosa maniobra durante la madrugada. Los vecinos registraron la secuencia y advirtieron sobre la reiteración de estos episodios.

Un joven protagonizó un peligroso robo de cables de alta tensión y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas por los vecinos de la zona. Las imágenes muestran el momento en que el delincuente trepa hasta el tendido eléctrico y realiza una arriesgada maniobra para desprender los cables.

El video fue difundido en las redes sociales y rápidamente se viralizó. La maniobra ocurrió durante la madrugada y llamó la atención por el riesgo que implicaba.

Según advirtieron los vecinos, el sospechoso habría repetido el procedimiento durante cuatro noches consecutivas. En la grabación se observa cómo corta los cables y utiliza su propio peso para arrancarlos.

A lo Tarzán: así robaba cables de alta tensión

El episodio más reciente ocurrió cerca de la 01:30 de la madrugada en la intersección de San Lorenzo y Eva Perón, del partido bonaerense de San Martín.

Según relataron los residentes de la zona, los ataques se repiten de manera ininterrumpida. "Llevamo cuatro noches consecutivas sufriendo este tipo de robos", advirtieron los damnificados al detallar el accionar delictivo.

Durante la madrugada en la que quedó filmado, el ladrón debió interrumpir su cometido al advertir la circulación de vehículos particulares, dándose a la fuga rápidamente. Sin embargo, lejos de desistir, regresó unas tres horas más tarde para completar el robo y llevarse el material.

Los vecinos remarcaron que los delincuentes arriesgan su vida al trepar a los postes de alta tensión únicamente para extraer el metal precioso con el fin de comercializar el cobre en el mercado negro.

Además del riesgo vital que implica la maniobra, esta modalidad deja periódicamente a los vecindarios sin suministro eléctrico y expone a los habitantes a crecientes episodios de vulnerabilidad urbana.

Robó cables de una empresa en Parque Industrial y fue atrapado por los empleados

Otro episodio de robo de cables se registró en febrero en Parque Industrial, Neuquén, donde tres hombres ingresaron al predio de una empresa con fines delictivos y comenzaron a sustraer cables de las instalaciones. El hecho fue advertido por los empleados del establecimiento, quienes lograron retener a uno de los sospechosos mientras los otros dos escapaban.

Tras recibir un llamado de alerta, efectivos de la Comisaría 20 acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Con las descripciones aportadas, la Policía consiguió localizar y demorar a los otros dos involucrados, que no lograron concretar la fuga.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres mochilas con cables presuntamente robados. Además, constataron daños en el cerco perimetral de la empresa, que habría sido utilizado para ingresar al predio. Los cinco elementos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial y los sospechosos fueron trasladados a una dependencia policial.

La fiscalía especializada en Robos y Hurtos tomó intervención y dispuso las medidas procesales correspondientes. Ambos casos volvieron a poner en evidencia la reiteración de los robos de cables, una modalidad delictiva que se repite en distintos puntos del país y que puede ocasionar importantes daños a los delincuentes y en las instalaciones eléctricas, además de afectar el suministro de servicios.