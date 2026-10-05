El último parte médico del jugador que se descompensó en el Torneo Don Pedro

Se trata de José Alberto Crespo. El hombre se desplomó sobre el campo de juego y comenzó a convulsionar en pleno partido.

Se supo el estado de salud de José Alberto Crespo , el futbolista que se descompensó en pleno partido en el Torneo Don Pedro , que se desarrollaba en el predio Cubito de Neuquén Capital.

Según informaron testigos, el hombre se desplomó en el campo de juego y comenzó a convulsionar . Mientras personal de salud del torneo le practicaba primeros auxilios y corroboraba su estado, la ambulancia del predio se acercó a la cancha para llevarlo de urgencia a un centro de salud.

Sin embargo, en el momento más crítico y por razones que aún no se comprueban, la puerta trasera del vehículo no abrió , lo que impidió trasladar a Crespo al centro de salud. En ese momento, sus compañeros tomaron la decisión de trasladarlo en la caja de una camioneta particular hacia el hospital Bouquet Roldán , donde fue ingresado de urgencia.

El último parte médico de José Crespo

Según confirmaron fuentes cercanas al caso, hasta el mediodía de este lunes, el futbolista permanecía internado en el Hospital Castro Rendón tras ser derivado desde el Bouquet Roldán.

Detallaron que el hombre estaba grave pero estable. También informaron que hasta el mediodía, aún se desconocía la causa que lo llevó a convulsionar. "Estaba sin diagnóstico, todavía no saben bien qué le pasó. Por ahí por la tarde cambió, pero así estaba", informaron.

Qué dijo el Torneo Don Pedro sobre la descompensación

Según explicó a LM Neuquén, Marcelo, un representante de Don Pedro, José Alberto Crespo, sufrió una convulsión durante el partido. La primera persona en asistirlo fue una mujer que se encontraba entre el público y que estaba cerca del lugar donde se produjo la descompensación.

Posteriormente, llegó la enfermera contratada por el torneo, quien, de acuerdo con el informe elaborado tras el episodio, constató que el futbolista presentaba una convulsión y comenzó a realizar los controles correspondientes.

Uno de los principales puntos que buscó aclarar la organización es la diferencia entre una convulsión y un paro cardíaco. "El jugador no tuvo paro cardíaco en el predio", sostuvo el representante de Don Pedro.

Según indicó, la enfermera que se encontraba trabajando en el lugar constató una convulsión y procedió a colocarle oxígeno. De acuerdo con su relato, también se utilizó un oxímetro para controlar los parámetros del futbolista y se siguieron las maniobras de primeros auxilios correspondientes.

Respecto de los paros cardíacos que posteriormente fueron mencionados, desde Don Pedro señalaron que, según la información que manejan, uno de ellos habría ocurrido en el hospital, aunque aclararon que no cuentan con información médica oficial del centro de salud y que el futbolista continúa internado.

Qué pasó con la ambulancia

Otro de los puntos cuestionados luego de la emergencia fue la situación de la ambulancia que se encontraba en el predio y que, según distintos testimonios difundidos después del episodio, habría tenido inconvenientes para abrir su puerta trasera.

Desde Don Pedro reconocieron que hubo una dificultad con la puerta, aunque explicaron que el inconveniente se habría producido cuando algunas personas ingresaron al vehículo para intentar abrirla. "Hay personas que se meten en la ambulancia para intentar abrirla y ahí se trabó la puerta trasera", explicaron desde la organización, que indicó que el encargado de la ambulancia deberá realizar el informe correspondiente para determinar exactamente qué ocurrió.

También remarcaron que el vehículo sanitario se encontraba dentro del predio y que, cuando se produjo la emergencia, fue trasladado desde una de las canchas hasta el sector donde estaba el jugador.

Según la explicación brindada por Don Pedro, entre el momento en que se realizó el llamado y la llegada de la ambulancia habrían transcurrido aproximadamente dos o tres minutos.