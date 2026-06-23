El sorprendente trabajo de un perro de la policía que permitió rastrear y atrapar a una banda de asaltantes

El bloodhound, una raza de caza, fue clave en un operativo contrarreloj tras un robo millonario a un camionero en la ruta 3, al que balearon. Paso a paso, cómo lo logró.

El sorprendente trabajo de dos perros policía que permitió rastrear y atrapar a una banda de asaltantes.

La jefatura de la Policía del Chubut activó el protocolo y la orden llegó rápida: había que salir a buscar a tres sospechosos de un violento asalto a un camionero en la Ruta 3 , cerca de Comodoro Rivadavia .

Leandro Ponce , adiestrador de la unidad canina , preparó a D'Artagnan y Atena , dos perros bloodhound , y se sumó al operativo junto con distintas unidades de la fuerza de seguridad provincial.

Lo que siguió fue una búsqueda que puso a prueba cuatro años de entrenamiento y una técnica de rastreo que, a partir de indicios mínimos, permitió cumplir con éxito una difícil misión: dar con los responsables del ataque.

El trabajo de los Bloodhound comenzó con un procedimiento que Ponce describe como el levantamiento de una "impronta": la obtención de la huella olorosa que deja una persona en los objetos que toca.

Un rastro invisible: la técnica para la búsqueda

En este caso, el primer rastro se extrajo de la manija de la camioneta utilizada por los asaltantes.

"Se pudo llevar a cabo, primero, mediante el levantamiento de impronta de la manija del vehículo y después, llegando a las prendas de vestir, que serían una impronta primaria”, explicó el especiualista en diálogo con ADNSUR.

“Es lo mejor que se puede utilizar, ya que está más en contacto con la piel de la persona y le brinda más información al perro", agregó Ponce.

Según explicó, las prendas de vestir son consideradas el insumo más valioso para este tipo de operativos.

El contacto prolongado con la piel genera una concentración de olor que permite al animal discriminar entre múltiples rastros y seguir uno específico durante horas.

Atena, la mejor socia para D'Artagnan

Aunque D'Artagnan tuvo mayor protagonismo durante el recorrido, los dos bloodhound de la unidad participaron del operativo.

La estrategia de Ponce consistió en alternar el trabajo de los dos perros para evitar el desgaste físico y mantener la efectividad del seguimiento.

"Decido cambiar de perro porque no sé cuánto puede durar una búsqueda; puede ser una hora, un kilómetro o hasta 20 ”, justificó.

“Un evadido no quiere ser encontrado. Justamente, hago relevos para mantener constante la búsqueda y que no se agoten", detalló.

D'artagnan - perro rastreador de la policía de Chubut fue reconocido Tras la exitosa misión, D'Artagnan y su adiestrador (derecha) fueron reconocidos por la policía de Chubut.

Cada animal tiene un estilo distinto que su guía aprovecha según las condiciones del terreno.

Mientras D'Artagnan trabaja con las partículas de olor suspendidas en el aire, Atena sigue el rastro pegada al suelo, lo que le permite al adiestrador adaptar la táctica en tiempo real.

"D'Artagnan ventea más, mientras que Atena pega más la trufa al suelo. Voy jugando con eso según cómo se dé la búsqueda", explicó.

Qué encontraron los perros

El rastreo condujo primero hasta un sector donde los sospechosos habían descartado un arma larga y prendas de vestir.

Después de la medianoche, D'Artagnan retomó el rastro, cruzó la Ruta 3 y guio a los efectivos hasta un caño de desagüe pluvial donde los tres prófugos estaban escondidos. Y allí los sorprendieron.

Para Ponce, el resultado tiene un significado que va más allá del operativo.

"Es una satisfacción enorme que el trabajo de prácticamente cuatro años dé frutos”, evaluó.

Un perro de la Policía de Chubut encontró a tres peligrosos delincuentes (1) D'Artagnan, el perro detective de Chubut: halló escondidos en un caño a los autores de un robo millonario.

“Si bien no es la primera vez que tenemos un resultado positivo, sí fue la primera vez que salimos a buscar a un evadido y pudimos llegar", confió.

Los perros llevan un entrenamiento continuo desde cachorros.

"Los perros que tengo yo ahora son perros operativos que ya vienen trabajando continuamente. Lo que se les hace hoy en día es como un reentrenamiento, pero desde cachorros es un trabajo de todos los días y constante", afirmó el adiestrador.

Por qué los bloodhound son los mejores rastreadores

La raza Bloodhound, también conocida como perro de San Huberto, fue desarrollada originalmente para la caza y es reconocida mundialmente por su capacidad olfativa excepcional.

Hoy se utiliza en fuerzas de seguridad de distintos países para la búsqueda de personas.

"Es un perro muy noble al que le encanta trabajar. Fue creado específicamente para la búsqueda; antes era para la caza y hoy lo utilizamos para la búsqueda de personas vivas", describió Ponce.

El violento asalto en la Ruta 3 que activó el operativo

El domingo 21 de junio de 2026, tres hombres encapuchados interceptaron un camión Scania de Lácteos del Sur en el paraje Pampa Salamanca, a unos 60 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia por la ruta 3.

Bajaron de una camioneta blanca sin patentes y, ante la resistencia del chofer, lo hirieron de bala en el abdomen. Se llevaron 43 millones de pesos.

Ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, con el perro D'artagnan y su adiestrador Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut, con D'Artagnan y su adiestrador Ponce.

Luego de un alerta, la policía desplegó un operativo con cerca de 100 efectivos de Infantería, el GEOP, drones y la División Canes, que resultó crucial.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo Alfonso Durán (51), alias "El Paisa", y sus hijos Emir Aaron Durán (28) y Uriel Xavier Durán (26).

Este último se encontraba prófugo por una causa de homicidio.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que los detenidos tenían "información previa" sobre el dinero y que habría "una organización más grande" detrás del hecho.