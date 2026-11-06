La víctima pudo llegar hasta un comercio del barrio para pedir ayuda. El agresor fue detenido después de que regresó al lugar de los hechos.

Lo apuñalaron varias veces y está en coma: "Una discusión que fue subiendo de tono".

El propietario de un local comercial de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut , se encontró con una inesperada escena cuando entró a su negocio un hombre con varias heridas en su abdomen, a pedir ayuda.

Tras el llamado a la Policía, el herido, de 42 años, fue trasladado al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde este viernes 6 de noviembre se encontraba en coma inducido y en estado grave, según informaron las autoridades.

A partir de la reconstrucción de los hechos que pudo realizar la Policía, se estableció que el hombre fue apuñalado varias veces tras lo que comenzó como una discusión trivial y “fue subiendo de tono”, según precisó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero.

"Tiene varias lesiones de gravedad en la zona abdominal; está en coma inducido", agregó el jefe policial.

La agresión se produjo en la zona del pasaje Los Cipreses, en el barrio comodorense Ceferino Namuncurá, alrededor de las 17.45 del jueves.

La víctima está en coma en el Hospital Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia. ADNSUR

Desde allí, la víctima pudo llegar hasta el negocio ubicado en la calle Benito Lynch al 900, a un par de cuadras del pasaje, para pedir asistencia.

Efectivos de la Comisaría Cuarta que arribaron al lugar hallaron al herido en el suelo y rodeado de manchas de sangre.

Rastrillaje y detención en Comodoro Rivadavia

Antes de ser llevado al hospital, el hombre pudo hablar brevemente con los agentes policiales y así se logró identificar al presunto atacante, aunque no llegó a precisar las circunstancias en las cuales había sido herido.

Luego de un breve operativo de rastreo, cerca de las 20.30 se localizó y detuvo al sospechoso, que iba a bordo de un Renault Sandero negro, acompañado por otras dos personas, y al que hallaron cuando pasó por el lugar donde se había producido la pelea.

Tras una breve persecución, lo detuvieron en el pasaje Eucaliptus al 1000, a menos de 200 metros del comercio donde había entrado la víctima.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el parte policial, los dos acompañantes entraron a una casa y dejaron solo al hombre de 24 años que fue arrestado por la Policía cuando intentaba bajar del auto.

En el procedimiento se constataron presuntas manchas de sangre en la ropa del sospechoso y en una rueda y un zócalo del vehículo. El fiscal de turno autorizó la detención.

El presunto agresor, con antecedentes

Durante la madrugada de este viernes continuó la pesquisa y se secuestró el Sandero, prendas de vestir manchadas con lo que parecía ser sangre y un arma blanca encontrada en un domicilio de las inmediaciones.

Acerca de los motivos de la agresión, Mulero señaló que víctima y victimario son vecinos del barrio, que "hubo una discusión banal entre ellos y fue subiendo de tono".

Según se informó, el hombre de 42 años iba acompañado por su pareja, regresando hacia su casa, cuando se produjo el encontronazo y la posterior agresión armada.

El jefe policial agregó que el detenido tiene antecedentes en la Justicia de Chubut y es "una persona conocida" en el ámbito policial de la zona.