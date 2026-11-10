La víctima tenía 33 años y estaba pasando la tarde con su novia. Hallaron su cuerpo una hora después.

Tragedia en Chubut: entró a refrescarse en un arroyo formado por agua de lluvia y no pudo salir.

Un hombre que estaba pasando una tarde con su pareja junto a una laguna de la provincia de Chubut murió ahogado luego de entrar al agua para refrescarse, durante la tarde de este lunes 9 de noviembre.

El trágico episodio se produjo a unos cinco kilómetros de la localidad de Gan Gan , en un arroyo natural formado por agua de lluvia e integrado a la laguna del mismo nombre, sobre la Ruta Provincial N° 67 de Chubut.

La víctima fue identificada como Cristian Gual, de 33 años, y, según informaron medios locales, se trata de un vecino de la localidad, un pueblo rural con menos de mil habitantes.

Según detalló Andrea Llancafil, jefa de la Comisaría de Gan Gan, alrededor de las seis y cuarto de la tarde del lunes, la Policía recibió un llamado telefónico alertando sobre la desaparición de una persona en un arroyo.

La situación se había producido “en la zona de un arroyo natural, que se formó acá producto de las lluvias”, le dijo la comisaria a Radio Chubut, y confirmó que Gual “estaba pasando el día y se metió a bañarse" tras lo cual desapareció de la superficie.

En Gan Gan, Chubut, viven menos de mil personas.

La pareja de la víctima, que estaba con él a la orilla del agua, contó que, como era una tarde de mucho calor, Cristian se metió a refrescarse, y no volvió a salir.

Llancafil agregó que cuando los primeros efectivos policiales llegaron al lugar ya había varias personas tratando de encontrar al hombre.

Sin embargo, los esfuerzos para rescatarlo resultaron infructuosos. Después de un operativo que se extendió durante aproximadamente una hora, lograron localizar el cuerpo de Cristian Gual, ya sin signos vitales.

La jefa policial agregó que el médico de guardia presente en el operativo confirmó que Gual “falleció por ahogamiento”.

El fondo, un peligro inesperado

El punto en el que el hombre había entrado a refrescarse es un lugar en el que habitualmente no hay agua, por lo cual en principio llamó la atención que pudiera tratarse de un sitio en el que la profundidad se convirtiera en un factor peligroso.

Sin embargo, precisamente ese hecho también podría haber influido en que el fondo tuviera irregularidades que, de algún modo, le impidieron a Cristian volver a la superficie y Llancafil aclaró que se trata de un lugar más peligroso de lo que se podría prever.

"Producto del fenómeno de El Niño, de las lluvias, se han formado muchos arroyos aquí", precisó la comisaria.

"Acá hubo mucha sequía y ahí (en el lugar donde fue hallado el cuerpo) se extraía material. El fondo de ese arroyo tiene mucha greda y tiene la presencia de pozones, con sectores de mucha profundidad", detalló.

El lugar donde ocurrió la tragedia está ubicado a unos cinco kilómetros del casco urbano de Gan Gan, sobre la Ruta 67, en dirección a Talagapa, es decir, hacia el límite de Chubut con Río Negro.

El cuerpo de Gual fue trasladado a la ciudad de Puerto Madryn donde se le realizaría una autopsia para luego ser entregado a sus familiares.