Se electrocutó al posarse sobre un poste de electricidad y provocó un cortocircuito en el centro de Trelew. La reparación se encontró con un inconveniente extra.

Insólito apagón en la Patagonia: una paloma dejó sin luz por cuatro horas a media ciudad.

Una paloma que se posó sobre un cable de la red de energía eléctrica provocó un apagón de cuatro horas que afectó gran parte de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut , entre la tarde y la noche de este lunes 9 de noviembre.

La insólita situación se dio, además, en una jornada de mucho calor y, por consiguiente, alto consumo de electricidad, en la ciudad chubutense.

Alrededor de las 18 de este lunes, una paloma se posó sobre un poste eléctrico ubicado cerca del cruce de las calles 25 de Mayo y Edison, a pocas cuadras de la Plaza Independencia, en pleno centro de Trelew.

El ave -que murió electrocutada- afectó una bajada que se utiliza para descarga de rayos provocando un gran cortocircuito en un tendido de baja tensión.

La reparación del desperfecto requirió de un arduo trabajo del personal de la Cooperativa Eléctrica de Trelew que luego se encontraría con un nuevo inconveniente, lo que hizo que el corte se extendiera a lo largo de más de cuatro horas.

Una paloma electrocutada causó un corte de luz en Trelew.

Recién pasadas las 22 se restableció el suministro de energía en toda el área afectada.

Cuando la paloma provocó el corte de luz en el centro de Trelew, los barrios Progreso y Corradi y sus alrededores, desde la Cooperativa informaron que el problema en la bajada del poste se resolvería en aproximadamente 30 minutos.

Ese era el tiempo previsto para reparar la bajada del poste y la conexión con la subestación.

Sin embargo, cumplido el plazo estimado inicialmente, la empresa de electricidad emitió un nuevo comunicado para informar que, después de la reparación, al reconectar la red se produjo una falla dentro del centro de maniobra de la Dirección General de Servicios Públicos de la ciudad.

Este centro no es operado directamente por la Cooperativa, por lo cual la demora se extendió más de lo previsto, hasta bien entrada la noche.

Un antecedente también en Trelew

Más allá de lo inusual de la situación y los motivos que provocaron el corte de electricidad, no es la primera vez que ocurre algo así en Trelew.

Hace casi tres años, en febrero de 2024, otra paloma que se posó en el lugar equivocado dejó sin luz a un importante sector de la ciudad.

En aquella ocasión, el incidente pasó más desapercibido porque ocurrió en medio de una importante tormenta de verano y los cortes de luz en medio de los temporales están lejos de ser una rareza.

Sin embargo, había sido una paloma la causante del corte, al posarse sobre los cables ubicados en la esquina de la calle Bell y la avenida Rawson, a pocos metros del lugar donde ocurrió el incidente de este lunes.

Aquella vez, al episodio de la paloma también le siguió un nuevo inconveniente que extendió el corte en Trelew, en aquel caso generado por la tormenta en Chubut y por ramas del arbolado urbano de la calle Bell que se entreveraron en los cables y provocaron un nuevo cortocircuito.