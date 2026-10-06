Video: dos jóvenes arrancaron un árbol y se lo arrojaron a los patovicas en la puerta de un boliche de Neuquén

Dos jóvenes arrancaron un árbol y se lo arrojaron a los patovicas en la puerta de un boliche de Neuquén.

Un nuevo episodio de violencia quedó registrado en la madrugada del viernes en inmediaciones de un conocido boliche del centro de Neuquén . Un video muestra a dos jóvenes arrancando árboles de la vereda y arrojándolos hacia el sector donde se encontraban los trabajadores de seguridad del local, en medio de un enfrentamiento que se produjo en la puerta del establecimiento.

La situación ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, en Belgrano 58, donde funciona Shelter. Las imágenes fueron registradas por un vecino que circulaba por la zona y que, según explicó a LM Neuquén , se encontró con la escena cuando los dos jóvenes eran retirados del interior del boliche.

De acuerdo con su relato, en un primer momento los trabajadores de seguridad sacaron a los dos jóvenes del establecimiento sin que se produjeran agresiones. La situación cambió una vez que quedaron en la calle.

“Pasé por afuera directamente y los vi que estaban sacando a los dos chicos estos, normal. Los sacaron sin agresión y cuando los sacaron para afuera los chicos ahí se pusieron agresivos”, contó el vecino, quien decidió registrar parte de lo ocurrido con su teléfono.

En el video se observa a los dos jóvenes en la vereda y, en determinado momento, uno de ellos se acerca a un árbol ubicado frente al boliche. Lo toma y comienza a tironearlo hasta arrancarlo. Luego, junto al otro joven, utilizan los árboles como elementos para arrojar hacia el sector donde permanecían los trabajadores de seguridad.

La secuencia muestra también que los patovicas se mantienen en las inmediaciones del ingreso al local y no salen detrás de los jóvenes. Según el testigo, permanecieron dentro de su sector mientras los dos hombres continuaban con los ataques y arrojaban los elementos desde la vereda.

“Como pueden ver en el video, la seguridad se queda dentro de su zona solamente, sin ir a buscarlos ni nada”, explicó el vecino.

El vecino señaló además que durante el episodio llegó un móvil policial. Sin embargo, aseguró que los dos jóvenes finalmente se retiraron del lugar y no fueron trasladados detenidos.

Desde Prensa de la Policía de Neuquén indicaron que ningún comisario ampliaría información sobre el episodio. Hasta el momento, tampoco se conocieron detalles oficiales sobre si se inició alguna actuación a partir de lo ocurrido en la puerta del boliche.

El antecedente: un joven de 21 años terminó internado tras una golpiza

El nuevo episodio ocurrió pocas semanas después de una denuncia que había generado preocupación por la violencia registrada a la salida de Shelter. En aquella oportunidad, un joven de 21 años, Axel Acuña, denunció haber sido golpeado por trabajadores de seguridad del boliche durante la madrugada del sábado 28 de agosto.

Según había relatado a este diario su novia, Sofía Rojas, el joven había salido del establecimiento junto a un grupo de amigos después de un disturbio ocurrido en el interior. Una vez en la calle, se produjeron nuevos cruces entre los grupos y, siempre de acuerdo con la denuncia, intervinieron nuevamente los trabajadores de seguridad.

La joven sostuvo que uno de los amigos de Axel fue retenido y golpeado y que, cuando el joven intentó acercarse para ayudarlo, recibió un golpe por la espalda. Después cayó al piso y, según la denuncia, otro trabajador de seguridad le dio una patada en la cabeza. La secuencia también había quedado registrada en un video que fue entregado a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera.

Como consecuencia de la agresión denunciada, Axel sufrió un traumatismo de cráneo y un hundimiento de cráneo, además de lesiones cervicales. Debió ser trasladado al hospital Castro Rendón, donde fue sometido a una cirugía. Posteriormente tuvo una complicación por una infección y tuvo que volver a ingresar al quirófano.

En esa presentación, la familia también había señalado que otras personas resultaron golpeadas durante los incidentes ocurridos aquella madrugada. La novia del joven reclamó que se investigara el accionar de los trabajadores de seguridad y que se determinaran las responsabilidades correspondientes.