Lo distingue la pesca artesanal de centolla y una exquisita gastronomía de mar. Su rol clave en el conflicto con Chile por el Beagle. Y los orígenes en tiempos de Roca.

El verdadero fin del mundo: un pueblito de pescadores es el más austral de la Argentina.

Puerto Almanza , un pequeño pueblo de pescadores ubicado sobre la costa del Canal de Beagle, a unos 75 kilómetros de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego , es el pueblo más austral de la Argentina.

Se levanta en la desembocadura del río Almanza, frente a la localidad chilena de Puerto Williams , ubicada en la costa de la isla Navarino.

Eje de la llamada Ruta de la Centolla y con la gastonomía de mar como gran atractivo, tiene en la pesca artesanal el principal sostén de su economía.

Pero además de los manjares frescos en el plato, este pequeño asentamiento costero está rodeado de bosques fueguinos y montañas.

Su identidad se construyó alrededor de la actividad marítima, y pese a un origen lejano en el tiempo, recién hacia fines del siglo XX se consolidó el arraigo definitivo de los pescadores artesanales en el lugar.

Centolla, el manjar estrella del lugar

La pesca local sostiene la economía del poblado y provee tanto a sus propios restaurantes familiares como al circuito gastronómico de Ushuaia.

El gran emblema culinario del poblado es la centolla patagónica, que se captura en aguas del Canal Beagle.

De ahí toma su nombre la Ruta de la Centolla, una propuesta turística que acerca a los visitantes al trabajo cotidiano de los productores locales y a los emprendimientos gastronómicos familiares que caracterizan la zona.

La pesca artesanal de centolla distingue a Puerto Almanza, en Tierra del Fuego.

El menú se completa con frutos de mar y especies autóctonas, como mejillones, cholgas, róbalo, trucha y distintos moluscos de la región, destacados por su frescura: se sirven recién sacados del mar.

Como el asentamiento es pequeño, muchos comedores funcionan como proyectos familiares ligados a la pesca. Por eso, antes de ir a visitar Puerto Almanza conviene confirmar previamente si atienden, consultar los horarios y reservar lugar antes de salir.

De aserradero a asentamiento urbano

El 28 de febrero de 1899, el presidente Julio Argentino Roca firmó el decreto que habilitó el puerto, después de que se instalara allí un aserradero.

Pasó mucho tiempo hasta que en 1966 llegó la Prefectura Naval a la zona.

En los restaurantes familiares de Puerto Almanza se puede probar centolla y otros manjares del mar.

En octubre de 1987, finalmente, la Ley Territorial N.º 308 lo oficializó como Asentamiento Urbano.

El diferendo del Beagle y la Batería 25 de Mayo

Por su ubicación sobre el Canal Beagle, un paso marítimo clave por su cercanía con la Antártida, el lugar cumple un rol estratégico en la defensa y la soberanía nacional.

La Armada Argentina instaló allí el Destacamento Naval Almanza, con la misión de garantizar la seguridad costera y colaborar en emergencias de la región.

Una pieza de defensa antiaérea de la Batería 25 de Mayo, en Puerto Almanza, Tierra del Fuego.

Entre 1978 y 1979, en el momento de mayor tensión de Argentina con Chile por la soberanía de las islas Picton, Lennox y Nueva, la Argentina desplegó un plan de fortificaciones.

En ese período, se creó la Batería 25 de Mayo en el pueblo y la Batería Libertad en Monte Gallinero.

Esas posiciones tenían cañones Bofors de 105 milímetros, artillería antiaérea y túneles subterráneos levantados bajo condiciones climáticas extremas.

Tras la mediación papal del cardenal Antonio Samoré, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad, y varias de esas estructuras quedaron en pie como patrimonio histórico de la región.

Qué hacer en la zona de Puerto Almanza

La visita al pueblo puede combinarse con otros paseos por la costa fueguina y organizarse como una escapada en el día.

En las inmediaciones están Punta Paraná y la Cascada del Duende, con una playa extensa, propuestas gastronómicas y senderos cortos entre el bosque y los arroyos que conducen al salto de agua.

La Cascada del Duende, a pocos minutos de Puerto Almanza, en Tierra del Fuego.

Otra opción es la Estancia Harberton, un establecimiento histórico fundado por el reverendo anglicano Thomas Bridges que ofrece a los visitantes un museo, caminatas y excursiones náuticas. En este caso, también hay que verificar con anticipación los días y horarios de apertura.

Cómo llegar y cuándo conviene ir

Desde Ushuaia son unos 75 kilómetros por la Ruta Nacional 3 y luego por la Ruta Provincial J.

La distancia permite hacer el paseo en el día, sin alojarse en el asentamiento.

Puerto Almanza está a casi una hora y media de auto de Ushuaia (captura de Google Maps).

Se puede llegar en vehículo particular o con excursiones de prestadores locales, y algunas incluyen navegación por el Canal de Beagle.

Las autoridades turísticas provinciales recomiendan viajar en primavera, verano y otoño, porque en invierno las condiciones climáticas pueden dificultar la transitabilidad de la ruta.